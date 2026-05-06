Uchylenie immunitetu tajemniczego posła. Nieoficjalnie: Chodzi polityka KO

Europejska Prokurator Generalna Laura Kovesi zwróciła się do Sejmu z wnioskiem o uchylenie immunitetu polskiego posła. Sprawa dotyczy śledztwa związanego z modernizacją infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Padają podejrzenia dotyczące korupcji czynnej i biernej w związku z działalnością podmiotu odpowiedzialnego za przeprowadzenie inwestycji.

Chodzi o modernizację, która została dofinansowana przez Unię Europejską kwotą sięgającą niemal 2 miliardów złotych na lata 2007-2027. Kovesi nie poinformowała jednak opinii publicznej, o którego posła chodzi.

Jak jednak nieoficjalnie ustalił Onet chodzi o Wojciecha Króla z Koalicji Obywatelskiej. Wniosek ponoć miał zostać wysłany dopiero w środę i jeszcze nie dotarł do Sejmu.

Poseł w układzie korupcyjnym?

TVN24 informowało, że sprawa jest pokłosiem afery z grudnia 2025 r., gdy funkcjonariusze CBA zatrzymali cztery osoby podejrzane o udział w procederze korupcyjnym i zmowie przetargowej.

CBA weszło również do prywatnych mieszkań oraz biura posła. W sprawie zatrzymano sześć osób, a Prokuratura Europejska twierdzi, że dysponuje dowodami na korupcyjne działania samego posła.

W jednej ze spółek miał funkcjonować nielegalny układ. Przekazywano poufne dane wybranej firmie w celu zagwarantowania jej zamówień. W zamian miały być wręczane łapówki, m.in. za akceptowanie zawyżonych kosztorysów oraz prac, które faktycznie nie zostały wykonane. Wartość uzyskanych korzyści oszacowano na około 2,7 mln zł. Chodzi o inwestycje współfinansowane ze środków unijnych o wartości około 1,9 mld zł. Onet opisuje, że w wyniku śledztwa unieważniono jeden z przetargów, dzięki czemu udało się zapobiec kolejnym przestępstwom. Jedna z głównych podejrzanych osób została tymczasowo aresztowana.

