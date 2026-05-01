Senator PiS stracił prawo jazdy. Znacznie przekroczył dopuszczalną prędkość

Do zdarzenia doszło 17 kwietnia po godz. 19:00 w miejscowości Wierzbna. Wtedy to policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego z jarosławskiej komendy powiatowej zatrzymali do kontroli kierującego toyotą, który jechał z prędkością 128 km/h.

– 60-letni mieszkaniec gm. Wiązownica przekroczył dozwoloną prędkość na drodze jednojezdniowej, dwukierunkowej poza terenem zabudowanym o 58 km/h – poinformowała aspirant sztabowy Anna Długosz z Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu.

Zatrzymano mu prawo jazdy na okres trzech miesięcy i został pouczony.

Senator PiS stracił prawo jazdy. Nie zasłaniał się immunitetem

Jak się okazało, był to senator PiS Mieczysław Golba.

Anna Długosz podkreśliła, że podczas kontroli mężczyzna nie posługiwał się immunitetem.

W rozmowie z portalem nowiny24.pl Mieczysław Golba tłumaczy że spieszył się na samolot.

– Jechałem za szybko i popełniłem wykroczenie. Trzeba za to wziąć odpowiedzialność. Nie ma co się chować za immunitetem – powiedział senator PiS.

Kim jest Mieczysław Golba?

Mieczysław Golba to poseł na Sejm V, VI i VII kadencji oraz senator IX, X i XI kadencji. W latach 2021–2025 był wiceprezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej ds. zagranicznych.

W latach 2005–2011 Mieczysław Golba był członkiem Prawa i Sprawiedliwości. W 2011 roku przystąpił do Solidarnej Polski (od 2023 roku działającej pod nazwą Suwerenna Polska), w której pozostawał do października 2024 roku. Po rozwiązaniu Suwerennej Polski i jej zjednoczeniu z PiS, ponownie został członkiem Prawa i Sprawiedliwości.

Poseł PiS dostał kolejny mandat. Tym razem go przyjąłCzytaj też:

Uwaga kierowcy, szybciej będzie można stracić prawo jazdy. Wchodzą nowe przepisy