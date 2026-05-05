Tajemniczy poseł. Prokuratura Europejska chce uchylić mu immunitet

Europejska Prokurator Generalna Laura Kovesi zwróciła się do Sejmu z wnioskiem o uchylenie immunitetu polskiego posła.

Sprawa dotyczy śledztwa związanego z modernizacją infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Padają podejrzenia dotyczące korupcji czynnej i biernej w związku z działalnością podmiotu odpowiedzialnego za przeprowadzenie inwestycji.

Chodzi o modernizację, która została dofinansowana przez Unię Europejską kwotą sięgającą niemal 2 miliardów złotych na lata 2007-2027.

Kovesi nie poinformowała jednak opinii publicznej, o którego posła chodzi.

Odebrano immunitety prawicowym posłom

Tymczasem unijny parlamentarzyści odebrali immunitety Danielowi Obajtkowi, Patrykowi Jakiemu, Grzegorzowi Braunowi i Tomaszowi Buczkowi. Były prezes Orlenu ma odpowiedzieć za wycofanie ze sprzedaży na stacjach Orlenu numeru tygodnika "NIE" o pedofilii w kościele z papieżem Janem Pawłem II na okładce, a także za składanie fałszywych zeznań w sprawie znajomości z dziennikarzem Piotrem Nisztorem.

W przypadku Patryka Jakiego (PiS) chodzi o pozew o ochronę dóbr osobistych, który złożył sędzia Igor Tuleya za twierdzenie, że świadomie wydał zgodę na inwigilację Pegasusem. Europoseł Konfederacji Tomasz Buczek został pozbawiony immunitetu za naruszenie nietykalności cielesnej jednej z uczestniczek demonstracji.

Jak podkreśla Polskie Radio, Polacy są najliczniejszą grupą, której uchylano immunitety w tej kadencji PE. Stracili je także Adam Bielan, Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński i Michał Dworczyk – wszyscy z Prawa i Sprawiedliwości.

Z kolei pod koniec kwietnia posłowie polskiego Sejmu zdecydowali ws. odebrania immunitety Antoniemu Macierewiczowi. Sprawa dotyczy słynnej wypowiedzią Macierewicza, który nazwał kierownictwo SKW "agentami rosyjskimi". Słowa padły 11 września 2025 r. podczas debaty nad informacją o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

