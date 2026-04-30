Hołownia i Kobosko z problemami? Wraca sprawa Collegium Humanum

Szymon Hołownia i Michał Kobosko Źródło: PAP / Piotr Nowak
Nazwiska Szymona Hołowni i Michała Koboski pojawiały się w kontekście afery Collegium Humanum. Teraz politykom mogą zostać uchylone immunitety?

Pod koniec 2024 r. "Newsweek" poinformował, że na liście studentów Collegium Humanum widniało nazwisko Szymona Hołowni. Według informatorów tygodnika, polityk "nigdy tak naprawdę nie studiował", a "miał po prostu otrzymać dyplom ukończenia studiów magisterskich". Sam zainteresowany stanowczo zaprzeczył tym doniesieniom. Przyznał, że rzeczywiście złożył wniosek do Collegium Humanum o przyjęcie na studia, jednak ich nie podjął.

"Całą sprawę uzgodnił z Pawłem Cz. Michał Kobosko (...). To on miał wynegocjować u rektora, by studia dla nich obu były bezpłatne. Bo Kobosko także chciał studiować na Collegium Humanum" – stwierdził "Newsweek". – Byłego rektora tej uczelni spotkałem w sumie dwa lub trzy razy w sytuacjach służbowych. Nie utrzymywałem z nim prywatnych relacji. Byłem zachęcany i zapraszany do aktywnego podjęcia płatnych studiów na CH. Nabrałem jednak dużych wątpliwości co do jakości tych studiów, na podstawie własnych obserwacji oraz na podstawie informacji, które otrzymałem ze środowisk akademickich i politycznych. Dlatego nie rozpocząłem studiów ani nie wniosłem żadnych opłat z tytułu czesnego. W związku z powyższym tym bardziej nie ukończyłem żadnych studiów ani nie odebrałem żadnego dyplomu CH – zapewniał Kobosko. Dodał również, że "na zasadzie koleżeńskiej czy wręcz przyjacielskiej" dostarczył na uczelnię dokumenty Hołowni.

Wnioski o odebranie immunitetów?

Z nieoficjalnych ustaleń Radia Wnet wynika, że naczelnik Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej Marek Wełna przekazał we wtorek w Prokuraturze Krajowej projekty wniosków o uchylenie immunitetów wicemarszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni oraz europosłowi Michałowi Kobosce.

Śląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej prowadzi postępowania dotyczące nieprawidłowości w Collegium Humanum. Zdaniem śledczych uczelnia była zamieszana w proceder korupcyjny, a także poświadczanie nieprawdy w dokumentacji studiów.

W reakcji na medialne doniesienia, rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak oświadczył, że do PK nie zostały w tym tygodniu skierowane żadne wnioski ani projekty wniosków o uchylenie immunitetu w śledztwie dotyczącym Collegium Humanum.

Natomiast sygnalista Radia Wnet, skonfrontowany z odpowiedzią rzecznika Prokuratury Krajowej, nie wycofał się z informacji. Przekazał, że być może projekty wniosków nie wpłynęły w sposób formalny, a zostały jedynie okazane jako wersje papierowe.

Czytaj też:
Afera Collegium Humanum. Jest drugi akt oskarżenia

Czytaj także