"Klasyka sprawczości". Zandberg uderza w Czarzastego

Kwota zbiórki youtubera Łatwoganga na pomoc dzieciom chorującym na raka wyniosła ponad 251 mln zł. Każda złotówka zebrana na charytatywnym streamie zostanie przekazana Fundacji Cancer Fighters.

W ostatnich minutach zakończoną w niedzielę transmisję oglądało na żywo ponad 1,4 mln osób. Zbiórka pobiła rekord świata w największej kwocie zebranej podczas transmisji na żywo na cele charytatywne. Rozpoczęła się 17 kwietnia i trwała dziewięć dni. Twórca internetowy zapraszał do udziału w niej celebrytów, artystów, sportowców i influencerów.

26 kwietnia Dniem Walki z Rakiem u Dzieci?

Marszałek Sejmu, lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty, powiedział w poniedziałek rano w TVN24, że nie chce "w żaden sposób wchodzić w jakikolwiek sposób politycznie w tę sprawę".

– Ale padła tam taka informacja, taka propozycja, żeby uczynić 26 kwietnia Dniem Walki z Rakiem u Dzieci. I chcę powiedzieć taką rzecz – jeżeli organizatorzy zbiórki, którym gratuluję, mają ochotę podtrzymać ten apel, to dzisiaj Kancelaria Sejmu, no bo ktoś to musi przeprowadzić, zwróci się do organizatorów, nie ingerując politycznie w nic absolutnie. I możemy tę sprawę zrobić, jeżeli nadal ci państwo mają taką ochotę – zadeklarował Włodzimierz Czarzasty.

Zandberg uderza w Czarzastego

Adrian Zandberg z Partii Razem zareagował na słowa Włodzimierza Czarzastego.

"Klasyka sprawczości – dziura, przez którą rosną kolejki do lekarza, zostaje. Ale za to marszałek pisze uchwałę" – napisał na platformie X.

Adrian Zandberg podkreślił, że "ze zbiórkami Polacy świetnie sobie radzą, bez pomocy marszałków".

"Marszałek mógłby za to zwołać Sejm, na którym zmienimy budżet zdrowia. Zwołasz je, Włodzimierzu Czarzasty?" – zapytał marszałka Sejmu.

Marszałek Sejmu reaguje na apel Łatwoganga. "Możemy to zrobić"

"Nie wykorzystamy tego dla siebie". Inicjatorzy zbiórki odrzucają propozycje