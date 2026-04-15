Tusk traci władzę, Konfederacja trzecią siłą. Oto nowy sondaż

Koalicja Obywatelska utrzymuje prowadzenie w najnowszym sondażu poparcia dla ugrupowań politycznych – wynika z badania United Surveys dla Wirtualnej Polski. W porównaniu z poprzednim pomiarem odnotowano spadek poparcia dla PiS oraz wzrost notowań części mniejszych ugrupowań. Zgodnie z sondażem do Sejmu weszłoby pięć ugrupowań, a dwie największe partie dzieli niemal 7 pkt. proc. różnicy.

Konfederacja zyskuje poparcie

Na Koalicja Obywatelska chce głosować 30,5 proc. badanych, co oznacza spadek o 0,6 pkt proc. względem poprzedniego badania. Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 23,7 proc., notując jednocześnie wzrost o 0,4 pkt proc.

Na trzeciej pozycji znajduje się Konfederacja z poparciem na poziomie 14,2 proc., co oznacza wzrost o 1,6 pkt proc. To największa zmiana na plus ze wszystkich partii. Wzrost odnotowała także Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, osiągając 8,4 proc. (+0,4 pkt proc.).

Poparcie dla Nowej Lewicy wynosi 8,0 proc., co oznacza wzrost o 0,2 pkt proc.

Razem i PSL poza Sejmem

Pozostałe ugrupowania nie przekraczają progu wyborczego. Partia Razem może liczyć na 4,2 proc. badanych (+0,7 pkt proc.). Spadek odnotowało z kolei Polskie Stronnictwo Ludowe, na które chce głosować 3,7 proc. respondentów (-1,4 pkt proc.). Poparcie dla Polska 2050 wynosi 1,6 proc., co oznacza wynik gorszy w porównaniu do poprzedniego sondażu o 0,3 pkt proc.

Odsetek osób niezdecydowanych wynosi 5,7 proc. - jest to spadek o 1,0 pkt proc.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 10–12 kwietnia 2026 roku metodą CATI i CAWI na próbie 1000 osób.

Tusk traci władzę

Z sondażu jednoznacznie wynika, że przy takich wynikach Donald Tusk straciłby władzę w Polsce. Koalicja Obywatelska mogłaby bowiem liczyć na 182 posłow, PiS na 137, Konfederacja na 74, Korna na 35 a Lewica na 32. Oznacza to, że Donald Tusk do utrzymania władzy musiałby wejść w koalicję z Konfederacją (łącznie 256 mandatów), albo stworzyć sojusz z Lewicą i Koroną. Obie opcje wydają się jednak skrajnie mało prawdopodobne.

