Trudne pytanie o Wiplera. Bosak: Niezbyt mi się to podoba

Krzysztof Bosak był pytany, czy Konfederacja zmieni zdanie na temat weta prezydenta ws. ustawy o kryptowalutach. – Nie, nie zmienimy zdania, uważamy, że ta ustawa jest zła, uważamy, że ona wręcz nie sprzyja nadzorowi przez polskie giełdy kryptowalut – powiedział w TVP Info.

– Ta ustawa nic by nie zmieniła, mówmy ludziom otwarcie i mówmy ludziom wprost. Duża część giełd kryptowalut jest za granicą, ta ustawa by spowodowała, że wszystkie byłyby za granicą, bo ta ustawa byłaby tak restrykcyjna, że nikt by tych giełd nie chciał w Polsce prowadzić – kontynuował.

Bosak został zapytany o Wiplera

Poseł został też zapytany, czy widzi konflikt interesów w przypadku Przemysława Wiplera, którego fundacja otrzymała pieniądze od firm powiązanych z właścicielem bankrutującej giełdy kryptowalut.

– Niezbyt mi się to podoba, że któryś z moich kolegów w takiej sprawie od prawdopodobnie w tej chwili bankrutującej giełdy dostał pieniądze, natomiast nie widzę tu konfliktu interesów, widzę tu zbieżność interesów, ponieważ nasze stanowisko było zdefiniowane w tych sprawach na lata wcześniej – powiedział Krzysztof Bosak.

Polityk dodał, że ta giełda była zarejestrowana za granicą. - Ja to krytykuję i krytykuję nie branie pieniędzy od konkretnych branż, ale branie pieniędzy zza granicy [...] natomiast żaden rząd w Polsce dotychczas nie zdecydował się zrobić tego, co 11 lat temu zaproponowałem, czyli zakazać przyjmowania pieniędzy na uprawianie polityki [przekazanych] przez fundacje zza granicy – stwierdził.

Tusk oskarża Wiplera

Premier Donald Tusk poinformował w zeszłym tygodniu, że dysponuje "niepokojącymi informacjami, które "rodzą dramatyczne pytania" o to, dlaczego opozycja blokuje te rozwiązania. Chodzi o weto prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o kryptowalutach.

– Na przełomie października i listopada 2025 r., miesiąc przed głosowaniem weta prezydenta w sprawie regulacji rynku kryptowalut, Przemysław Kral, prezes zarządu Zondacrypto dokonał wpłaty 450 tys. zł na rzecz Fundacji Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobro, natomiast spółka z nim powiązana wpłaciła do Fundacji Dobry Rząd Przemysława Wiplera 70 tys. euro oraz była głównym sponsorem imprezy CPAC w Polsce w trakcie ostatniej kampanii prezydenckiej – mówił premier.

Sam Wipler wystosował wówczas oświadczenie, w którym zapewnił, że nie zostawi tej sprawy, a słowa Tuska określił mianem kłamstw. Z kolei we worek poseł Konfederacji zapowiedział złożenie pozwu przeciwko premierowi.

