Sąd zajmie się sprawą Donalda Tuska. "Użył służb do walki politycznej"

Premier Donald Tusk poinformował w zeszłym tygodniu, że dysponuje "niepokojącymi informacjami, które "rodzą dramatyczne pytania" o to, dlaczego opozycja blokuje te rozwiązania. Chodzi o weto prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o kryptowalutach.

– Na przełomie października i listopada 2025 r., miesiąc przed głosowaniem weta prezydenta w sprawie regulacji rynku kryptowalut, Przemysław Kral, prezes zarządu Zondacrypto dokonał wpłaty 450 tys. zł na rzecz Fundacji Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobro, natomiast spółka z nim powiązana wpłaciła do Fundacji Dobry Rząd Przemysława Wiplera 70 tys. euro oraz była głównym sponsorem imprezy CPAC w Polsce w trakcie ostatniej kampanii prezydenckiej – mówił premier.

Sam Wipler wystosował wówczas oświadczenie, w którym zapewnił, że nie zostawi tej sprawy. Poseł dał Tuskowi ultimatum – przeprosiny do północy, albo pozew.

Wipler idzie do sądu. "Tusk to przestępca"

We wtorek w rozmowie z Polsat News Wipler potwierdził, że we wtorek złoży przeciwko premierowi prywatny akt oskarżenia, pozew cywilny o naruszenie dóbr osobistych i zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.. Jak zapewnił, wystąpienie Tuska było "zbudowane o fałszywą narrację łamania prawa".

- W dniu dzisiejszym będziemy składali pozew wobec pana premiera Tuska. Pan premier Donald Tusk popełnił kilka przestępstw podczas konferencji prasowej w dniu wczorajszym. Popełnił między innymi przestępstwo przekroczenia uprawnień, ujawnienia tajemnicy bankowej, ujawnienia informacji niejawnych, pomówienia, a także naruszenia dóbr osobistych i moich i fundacji Dobry Rząd – przekonywał poseł Konfederacji.

Poseł Konfederacji podkreślił, że premier nie miał prawa, bazując o niejawne dokumenty Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, mówić o stanach kont czy legalnych transakcjach fundacji.

Wipler zapewnił, że nie pobiera wynagrodzenia za kierowanie fundacją. - To jest kłamstwo, to jest pomówienie, co zrobił premier Donald Tusk. Ponieważ z niskich pobudek, z fałszywych przesłanek, bez związku przyczynowo-skutkowego, użył nielegalnie służb specjalnych do walki politycznej, do ataku na polityka opozycji, polityków opozycji – mówił w "Graffiti".

Czytaj też:

