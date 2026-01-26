Polacy negatywnie oceniają działania Trumpa w tym zakresie. Jest sondaż

Donald Trump uważa, że Grenlandia powinna być częścią Stanów Zjednoczonych. Amerykański przywódca wyrażał zainteresowanie zakupem największej wyspy świata już w czasie swojej pierwszej kadencji. Wrócił do tego tematu po wygraniu wyborów w 2024 r.

Grenlandia jest autonomicznym terytorium w ramach Królestwa Danii. Amerykanie mają na wyspie bazę lotniczą, Thule, która jest najbardziej wysuniętą na północ instalacją wojskową US Army. W 1946 r. prezydent USA Harry Truman zaoferował zakup wyspy za 100 mln dolarów, ale jego oferta została odrzucona.

W ponad 80 proc. Grenlandia jest pokryta lodem. Mieszka tam 56 tys. osób. Na wyspie oprócz złóż ropy naftowej i gazu występuje 25 z 34 surowców krytycznych, minerałów i metali. Wśród nich są takie pierwiastki jak neodym i dysproz. Złoża metali rzadkich na Grenlandii szacowane są na 38,4 mln ton. Obecnie monopol na wydobycie wielu z nich mają Chiny. Surowce krytyczne to takie, które mają szczególne znaczenie m.in. dla sektora energii odnawialnej (ogniwa bateryjne dla samochodów, silniki dla wiatraków), kosmicznego, cyfryzacji oraz obronności.

Polacy oceniają działania Trumpa ws. Grenlandii

"Jak ocenia pani/pan domaganie się przez Donalda Trumpa uzyskania przez USA kontroli nad Grenlandią?" – zapytano uczestników sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej".

Tylko 14,2 proc. badanych pozytywnie ocenia domaganie się przez Trumpa kontroli nad Grenlandią. Zdecydowana większość, bo aż 64,5 proc. respondentów, jest temu przeciwna. 13,9 proc. ankietowanych deklaruje, że jest im to obojętne. Natomiast 7,4 proc. pytanych twierdzi, że nie słyszeli o sprawie.

– Działania prezydenta USA są źle odbierane przez ponad siedmiu na dziesięciu badanych (72 proc.), którzy skończyli 50 lat i niemal taki sam odsetek osób posiadających wyższe wykształcenie (69 proc.). Częściej niż pozostali taką opinię wyrażają respondenci, których dochód przekracza 5000 zł netto (69 proc.) oraz z miast o wielkości od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców (74 proc.) – wyliczała Justyna Sobczak z SW Research. Sondaż został przeprowadzony w dniach 20-21 stycznia 2026 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.

