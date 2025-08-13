System kaucyjny to ordynarny rozbój

Powiedzmy wprost: mamy do czynienia ze zorganizowanym, w dodatku wyjątkowo bezczelnym rozbojem, inspirowanym przez Unię Europejską, a zaakceptowanym przez genialny duopol PiS i PO.

Można odnieść wrażenie, że Polacy nie całkiem zdają sobie sprawę z tego, jak to będzie w praktyce wyglądało od strony klienta. Tłumaczę zatem. Za opakowania plastikowe (do 3 l) zapłacimy dodatkowo 50 gr, za szklane (do 1,5 l) – złotówkę. Jak łatwo policzyć – zgrzewka wody mineralnej, zawierająca sześć butelek półtoralitrowych, z automatu podrożeje o 3 zł. Jeśli będziemy chcieli te pieniądze odzyskać, będziemy zmuszeni wykonać dodatkową pracę, choć wykonujemy ją już i tak, segregując w domach, zgodnie ze schematem zielonej tresury, śmieci na cztery frakcje.