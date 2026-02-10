Ograniczyć dostęp dzieci do sieci. Jest apel do prezydenta Nawrockiego

W apelu skierowanym do przewodniczących wszystkich klubów i Prezydenta RP Fundacja proponuje podniesienie prawnej granicy wieku dostępu do mediów społecznościowych do 15. roku życia. – Tzw. social media to narażenie na wykorzystywanie seksualne online, hejt, pornografię, przemoc, uzależnienie, presję wyglądu czy promowanie ryzykownych zachowań. Skutkuje to utratą dzieciństwa i bezpieczeństwa, a także negatywnie wpływa na zdrowie psychiczne i relacje międzyludzkie – przekonują autorzy apelu. Fundacja przygotowała też kampanię społeczną „15 POWODÓW” na rzecz zwiększenie świadomości społecznej skutków zbyt wczesnego korzystania z mediów społecznościowych.

"Internet od zawsze niósł ze sobą zagrożenia dla najmłodszych. Nigdy jednak ich skala nie była tak duża, a wpływ na bezpieczeństwo, rozwój i zdrowie dzieci tak dramatyczny jak dziś. Główną areną zagrożeń online dla dzieci stały się media społecznościowe i komunikatory (…) Konsekwencje dla dzieci to m.in. problemy ze zdrowiem psychicznym, zachowania samobójcze, problemy z nauką, problemy w relacjach rówieśniczych, nierealne wyobrażenie o sobie i świecie, radykalizacja" – czytamy w apelu, który można podpisać TUTAJ.

Podnieść granicę wieku do 15 roku życia

Postulaty Fundacji Dajemy Dzieciom siłę to:

1. podniesienie prawnej granicy wieku dostępu do mediów społecznościowych do 15. roku życia,

2. wprowadzenie skutecznych mechanizmów weryfikacji wieku,

3. egzekwowanie od platform transparentności algorytmów, blokowania nielegalnych materiałów i realnej moderacji treści,

4. powszechną edukację społeczną w zakresie higieny cyfrowej i bezpieczeństwa dzieci w internecie i tworzenie alternatywy dla świata cyfrowego.

– Komunikatory i portale, które nazywamy mediami społecznościowymi, są dalekie od tego co sugeruje ich nazwa, czyli tworzenia społeczności. W rzeczywistości stanowią realne zagrożenie, szczególnie dla najmłodszych członków społeczeństwa. Mogą prowadzić do problemów ze zdrowiem psychicznym, zachowań samobójczych, trudności z nauką, problemów w relacjach rówieśniczych, nierealistycznego postrzeganie siebie i świata oraz radykalizacji. Apelujemy do decydentów o wprowadzenie regulacji, które realnie zapewnią wszystkim dzieciom należną im ochronę. Nie mogą być one pozorne ani symboliczne. Oczekujemy przyjęcia rozwiązań ponad podziałami politycznymi, opartych na aktualnej wiedzy naukowej, doświadczeniach innych krajów oraz szerokim dialogu społecznym, z uwzględnieniem głosu rodziców oraz samych dzieci i młodzieży – mówi Marta Skierkowska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Granica 13 lat i weryfikacja wieku przez platformy? To fikcja

W lutym i marcu 2025 r. fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przeprowadziła ogólnopolski sondaż „SPRAWDZIAN 13+”. Badanie przeprowadzono na próbie ponad 20 tysięcy uczniów klas 1–3 podczas sześciu lekcji online prowadzonych w ramach akcji Dzień Bezpiecznego Internetu. Z badania tego wynika, że wśród dzieci w wieku 7-12 lat 50% samodzielnie korzysta z mediów społecznościowych, 31% posiada konto na TikTok, 35% korzysta z Messengera, a 51% z WhatsApp. – Oznacza to, że granica 13 lat i weryfikacja wieku przez platformy to fikcja – przekonuje fundacja.

– Granica 13. roku życia w dostępie do mediów społecznościowych jest nieadekwatna. Dzieci rozwojowo nie są gotowe na mechanizmy działania platform. Nie są też w stanie skutecznie bronić się przed manipulacją, hejtem czy presją porównań. Dodatkowo ta granica jest fikcją – z serwisów takich jak TikTok czy Instagram korzysta już połowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Skutki są poważne: pogorszenie zdrowia psychicznego, obniżenie samooceny, problemy ze snem i koncentracją, wzrost lęku oraz trudności w relacjach rówieśniczych – mówi Łukasz Wojtasik, koordynator programu Dziecko w Sieci, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

W odpowiedzi na te zagrożenia Fundacja przygotowała kampanię społeczną „15powodów”, która łączy elementy edukacji, rzecznictwa i sztuki. Ma na celu zwiększenie świadomości społecznej skutków zbyt wczesnego korzystania z mediów społecznościowych. Kampania pokazuje, jak korzystanie z mediów społecznościowych może wpływać na rozwój dzieci, ich zdrowie psychiczne i relacje społeczne, a także na kształtowanie się całego społeczeństwa.

– W kampanii „15 POWODÓW” ostrzegamy: „Media społecznościowe niszczą dzieciństwo”. Od zeszłego roku promujemy wśród rodziców 15. rok życia jako minimalną granicę dostępu do mediów społecznościowych. Nie możemy jednak całej odpowiedzialności przerzucać na rodziców i dzieci. Dlatego w ramach kampanii „15 POWODÓW” apelujemy o zmiany systemowe: ustawowe podniesienie granicy wieku, skuteczną weryfikację wieku po stronie platform, projektowanie serwisów w sposób realnie uwzględniający bezpieczeństwo młodych użytkowników oraz powszechną edukację, tak aby młodzi ludzie wchodzili w świat usług cyfrowych przygotowani, a nie pozostawieni sami sobie – podkreśla Łukasz Wojtasik.

Więcej na temat kampanii: www.15powodow.pl

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, maj

