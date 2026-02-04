Sprawa Czarzastego na posiedzeniu RBN. "Odradzam panu prezydentowi"

Prezydent Karol Nawrocki zwołał na 11 lutego posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Rzecznik prasowy głowy państwa Rafał Leśkiewicz poinformował, że omówione zostaną trzy tematy: pożyczka z programu SAFE, zaproszenie Polski do Rady Pokoju oraz wyjaśnienie wszelkich okoliczności "wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych" marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Według doniesień Telewizji Republika, Czarzasty miał związki z Agencją Muza, której kapitał założycielski pochodził ze spółki Transakcja, powiązanej z dawną nomenklaturą PZPR. W strukturach spółki PDK, kontrolującej m.in. Hotel Mościcki w Spale, pojawia się Swietłana Czestnych, obywatelka Polski o rosyjskich korzeniach, związana z rosyjskim rynkiem sztuki i domem aukcyjnym w Sankt Petersburgu.

"Lekko żenujący" punkt posiedzenia RBN. "Odradzam panu prezydentowi"

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL) skrytykował punkt dotyczący Czarzastego jako "lekko żenujący" i zaapelował do prezydenta, by usunął go z porządku obrad RBN. Zdaniem Zgorzelskiego, takie sprawy nie powinny być omawiane w ramach Rady, która ma służyć bezpieczeństwu państwa.

– Odradzam panu prezydentowi. Jeżeli pan prezydent nas słyszy, to chcę powiedzieć: panie prezydencie, niech pan zdejmie ten punkt z porządku dziennego, bo to jest po prostu mało poważne – przekonywał polityk ludowców w TVN24.

Według niego, kształt porządku obrad może być próbą "podgrzania tematu" wokół Czarzastego w prawicowych mediach.

Sprawa Czarzastego. Stanowisko Kancelarii Sejmu

Kancelaria Sejmu poinformowała, że Czarzasty ma pełną ochronę kontrwywiadowczą i dostęp do informacji niejawnych, a służby nie zgłosiły wobec niego żadnych nieprawidłowości.

Konstytucja stanowi, że RBN jest organem doradczym prezydenta w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. Ostatnie posiedzenie Rady odbyło się 11 września 2025 r. i dotyczyło naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

