Dlaczego prezydent blokuje awanse w służbach? W tle głośna sprawa księdza

Na decyzję Karola Nawrockiego wciąż czeka 136 funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW), którzy mieli zostać awansowani na pierwszy stopień oficerski (podporucznik).

15 stycznia prezydent spotkał z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem oraz szefami ABW i SKW. Rozmowy miały załagodzić spór Nawrockiego z rządem i kierownictwem służb.

"Torturowali księdza". Awanse w służbach zablokowane

– Podczas spotkania prezydent i jego urzędnicy powiedzieli, że muszą sprawdzić, czy wśród awansowanych nie ma tych, którzy torturowali ks. Olszewskiego. Wspominali też, że według ich wiedzy do odznaczeń zostali przedstawieni funkcjonariusze, którzy angażowali się przeciwko Nawrockiemu w kampanii wyborczej – przekazała "Gazecie Wyborczej" osoba ze strony rządowej uczestnicząca w spotkaniu.

Według ustaleń "GW, Kancelaria Prezydenta wystąpiła o przedstawienie dodatkowych informacji dotyczących działalności kandydatów do awansu: termin i czas szkolenia, dotychczasowy przebieg służby, nazwy jednostek, w których odbywała się służba, oraz działania, które poszczególni kandydaci prowadzili w ramach swojej pracy.

"W ten sposób ludzie prezydenta chcieli «wyłapać» nazwiska funkcjonariuszy z ekipy, która w marcu 2024 r. na polecenie prokuratury zatrzymała ks. Michała Olszewskiego" – czytamy.

Biuro Koordynatora Służb miało ponownie wysłać wnioski awansowe do prezydenta na początku ubiegłego tygodnia, ale nie rozszerzając ich o wszystkie informacje wymagane przez Pałac Prezydencki. W związku z tym KPRM spodziewa się, że część wniosków zostanie odrzucona.

Dziennik pisze, że w otoczeniu prezydenta za "weryfikację" funkcjonariuszy zgłoszonych do awansów i odznaczeń odpowiada doradca głowy państwa płk Krzysztof Wacławek, szef ABW w latach 2020-2023, w czasach rządów PiS.

Zatrzymanie ks. Olszewskiego

Ks. Michał Olszewski, prezes Fundacji Profeto, został zatrzymany w marcu 2024 r. Jest oskarżony o udział w sprzeniewierzeniu kilkudziesięciu milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Chodzi m. in. o ustawianie przetargów na prace przy budowie ośrodka Fundacji i korzystanie z pieniędzy FS dla prywatnych celów.

Jak przypomina gazeta, "tortur" wobec ks. Olszewskiego nie potwierdził sąd, choć Rzecznik Praw Obywatelskich uznał, że doszło do "niehumanitarnego traktowania i innych naruszeń praw i wolności".

