"Iskierka nadziei" po spotkaniu prezydenta z przedstawicielami służb

Jak przekazał minister Wojciech Leśkiewicz, spotkanie u prezydenta Karola Nawrockiego miało "merytoryczny i konstruktywny charakter" i koncentrowało się na kluczowych zagrożeniach dla bezpieczeństwa państwa i obywateli. Generał Andrzej Kowalski mówił wprost o "iskierce nadziei" oraz "nowej epoce współpracy" między BBN a służbami.

Częstsze spotkania, pełniejszy przepływ informacji, wspólne analizy

Minister Leśkiewicz podkreślał, że rozmowy miały charakter roboczy i dotyczyły najważniejszych kwestii bezpieczeństwa państwa. – Spotkanie trwało blisko 3 godziny i było w reżimie informacji niejawnych – zaznaczył. Jak dodał, spotkanie miało konkretny, merytoryczny wymiar. Według jego relacji prezydent Karol Nawrocki otrzymał raporty od wszystkich szefów służb, obejmujące przede wszystkim identyfikację zagrożeń. – Pan prezydent otrzymał raporty przedstawione przez wszystkich czterech szefów służb (…) przede wszystkim dotyczących identyfikacji zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa państwa i obywateli – wskazał minister.

Rozmowy miały dotyczyć także współpracy międzynarodowej służb, ich kondycji oraz warunków funkcjonowania. W tych kwestiach głos zabierali również premier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Kluczową decyzją ma być ustalenie, że podobne odprawy będą odbywać się częściej i w formule stałej. – Uzgodniono także podczas tego spotkania, że do tego typu spotkań – z kierownictwem służb specjalnych będzie dochodziło częściej, cyklicznie – przekazał Leśkiewicz. – Także będziemy otrzymywali jako Kancelaria Prezydenta przede wszystkim pan prezydent Karol Nawrocki częściej informacje ze służb specjalnych, w zakresie, który dotyczy bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego – dodał.

Kluczowa jest jakość i terminowość informacji, które docierają do prezydenta

Akcent "nowego otwarcia" wybrzmiał w wypowiedzi gen. Andrzeja Kowalskiego, który mówił o przełomie w relacjach BBN–służby. – W czasie spotkania zapaliła się iskierka nadziei na to, że uda się w bardziej sensowny sposób realizować współpracę pomiędzy służbami specjalnymi a BBN – ocenił generał.

Kowalski podkreślał, że kluczowa jest jakość i terminowość informacji, które trafiają do BBN, bo to one stanowią podstawę analiz i rekomendacji przygotowywanych dla prezydenta. – Konieczne jest informowanie BBN w sposób pełny, precyzyjnym bezpośredni i wyczerpujący, aby można było przygotowywać odpowiednie informacje dla prezydenta – zaznaczył. – Jest obietnica, że BBN będzie zasilany informacji w sposób terminowy i bardziej wyczerpujący – dodał. W jego ocenie pojawia się także przestrzeń do realnej współpracy analitycznej.

Odznaczenia i awanse: prezydent zapowiada decyzje po ponownej analizie wniosków

Drugim istotnym wątkiem konferencji była sprawa nominacji oficerskich, awansów oraz odznaczeń w służbach specjalnych. Minister Leśkiewicz potwierdził, że temat został omówiony podczas narady. – Podczas dzisiejszego spotkania został poruszony także temat dotyczący nominacji oficerskich i awansów w służbach specjalnych oraz odznaczeń w służbach specjalnych – powiedział.

Prezydent Karol Nawrocki miał zadeklarować, że będzie rozpatrywał wnioski, które ponownie do niego trafią. Decyzje mają być podejmowane w oparciu o zgromadzone informacje dotyczące funkcjonariuszy, których te wnioski dotyczą. – Pan prezydent zadeklarował, że te wnioski, które wpłyną ponownie do pana prezydenta, zostaną przez niego rozpatrzone i będzie podejmował decyzje w oparciu o zebrane informacje dotyczące funkcjonariuszy, wobec których będą kierowane te wnioski – przekazał Leśkiewicz.

