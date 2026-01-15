"Iskierka nadziei" po spotkaniu prezydenta z przedstawicielami służb
"Iskierka nadziei" po spotkaniu prezydenta z przedstawicielami służb

Rzecznik prasowy prezydenta RP Rafał Leśkiewicz (L) oraz zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. bryg. Andrzej Kowalski
Rzecznik prasowy prezydenta RP Rafał Leśkiewicz (L) oraz zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. bryg. Andrzej Kowalski Źródło: PAP / Paweł Supernak
Blisko trzygodzinna narada może stać się początkiem nowego otwarcia w relacjach między służbami specjalnymi a Biurem Bezpieczeństwa Narodowego.

Jak przekazał minister Wojciech Leśkiewicz, spotkanie u prezydenta Karola Nawrockiego miało "merytoryczny i konstruktywny charakter" i koncentrowało się na kluczowych zagrożeniach dla bezpieczeństwa państwa i obywateli. Generał Andrzej Kowalski mówił wprost o "iskierce nadziei" oraz "nowej epoce współpracy" między BBN a służbami.

Częstsze spotkania, pełniejszy przepływ informacji, wspólne analizy

Minister Leśkiewicz podkreślał, że rozmowy miały charakter roboczy i dotyczyły najważniejszych kwestii bezpieczeństwa państwa. – Spotkanie trwało blisko 3 godziny i było w reżimie informacji niejawnych – zaznaczył. Jak dodał, spotkanie miało konkretny, merytoryczny wymiar. Według jego relacji prezydent Karol Nawrocki otrzymał raporty od wszystkich szefów służb, obejmujące przede wszystkim identyfikację zagrożeń. – Pan prezydent otrzymał raporty przedstawione przez wszystkich czterech szefów służb (…) przede wszystkim dotyczących identyfikacji zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa państwa i obywateli – wskazał minister.

Rozmowy miały dotyczyć także współpracy międzynarodowej służb, ich kondycji oraz warunków funkcjonowania. W tych kwestiach głos zabierali również premier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Kluczową decyzją ma być ustalenie, że podobne odprawy będą odbywać się częściej i w formule stałej. – Uzgodniono także podczas tego spotkania, że do tego typu spotkań – z kierownictwem służb specjalnych będzie dochodziło częściej, cyklicznie – przekazał Leśkiewicz. – Także będziemy otrzymywali jako Kancelaria Prezydenta przede wszystkim pan prezydent Karol Nawrocki częściej informacje ze służb specjalnych, w zakresie, który dotyczy bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego – dodał.

Kluczowa jest jakość i terminowość informacji, które docierają do prezydenta

Akcent "nowego otwarcia" wybrzmiał w wypowiedzi gen. Andrzeja Kowalskiego, który mówił o przełomie w relacjach BBN–służby. – W czasie spotkania zapaliła się iskierka nadziei na to, że uda się w bardziej sensowny sposób realizować współpracę pomiędzy służbami specjalnymi a BBN – ocenił generał.

Kowalski podkreślał, że kluczowa jest jakość i terminowość informacji, które trafiają do BBN, bo to one stanowią podstawę analiz i rekomendacji przygotowywanych dla prezydenta. – Konieczne jest informowanie BBN w sposób pełny, precyzyjnym bezpośredni i wyczerpujący, aby można było przygotowywać odpowiednie informacje dla prezydenta – zaznaczył. – Jest obietnica, że BBN będzie zasilany informacji w sposób terminowy i bardziej wyczerpujący – dodał. W jego ocenie pojawia się także przestrzeń do realnej współpracy analitycznej.

Odznaczenia i awanse: prezydent zapowiada decyzje po ponownej analizie wniosków

Drugim istotnym wątkiem konferencji była sprawa nominacji oficerskich, awansów oraz odznaczeń w służbach specjalnych. Minister Leśkiewicz potwierdził, że temat został omówiony podczas narady. – Podczas dzisiejszego spotkania został poruszony także temat dotyczący nominacji oficerskich i awansów w służbach specjalnych oraz odznaczeń w służbach specjalnych – powiedział.

Prezydent Karol Nawrocki miał zadeklarować, że będzie rozpatrywał wnioski, które ponownie do niego trafią. Decyzje mają być podejmowane w oparciu o zgromadzone informacje dotyczące funkcjonariuszy, których te wnioski dotyczą. – Pan prezydent zadeklarował, że te wnioski, które wpłyną ponownie do pana prezydenta, zostaną przez niego rozpatrzone i będzie podejmował decyzje w oparciu o zebrane informacje dotyczące funkcjonariuszy, wobec których będą kierowane te wnioski – przekazał Leśkiewicz.

Premier zabrał głos po pilnej naradzie z szefami służb

Źródło: DoRzeczy.pl
