"Można patrzeć z optymizmem". Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z prezydentem

W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem–Kamyszem, ministrem–koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem oraz szefami służb. Wśród tematów rozmów bezpieczeństwo państwa i kwestie nominacji oficerskich.

– Szefowie służb wspólnie z nami przedstawili założenia oraz najważniejsze zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa, ale również analizę i ocenę ryzyk współpracy, zagrożeń oraz możliwości, które wiążą się z obecną sytuacją geopolityczną. Z dużą otwartością podeszliśmy do tego spotkania, udzielając informacji panu prezydentowi i rozmawiając, przy udziale współpracowników pana prezydenta, na temat wszystkich istotnych spraw związanych z bezpieczeństwem państwa – powiedział podczas konferencji prasowej minister obrony.

– Ta rozmowa jest potrzebna. Dobrze, że do tego spotkania doszło. Dobrze, że prezydent przyjął naszą inicjatywę i nasz wniosek. Rozmawialiśmy również o awansach oraz nominacjach na pierwszy stopień oficerski. Nasze wnioski przekażemy i będziemy wnioskować o nominacje. Myślę, że już teraz możemy z optymizmem patrzeć na przychylność pana prezydenta w zakresie akceptacji tych wniosków – przekazał wicepremier.

Deklaracja chęci dialogu

– Umówiliśmy się co do sposobu komunikacji oraz informowania prezydenta, tak aby w żadnym wypadku bezpieczeństwo państwa polskiego ani budowa wspólnoty na rzecz bezpieczeństwa nie były zagrożone. Dla rządu, a także dla nas osobiście, jest to sprawa najwyższej wagi. Dokładamy wszelkiej staranności, aby tak się działo. Umawiając się już na cykliczne spotkania w takim gronie, będziemy przekazywać informacje, ale także wnioskować o określone postanowienia czy decyzje Pana Prezydenta. W tym zakresie mogą być Państwo spokojni, że z naszej strony zawsze będzie otwartość i gotowość do budowy wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa państwa polskiego – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Lider PSL zapewnił, że on i minister-koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zawsze "bardzo chętnie będą brać udział w takich spotkaniach jak dzisiejsze, wielogodzinne, ponieważ budują one współdziałanie". – Jesteśmy więc tym zainteresowani. Cieszymy się, że nasz wniosek skierowany do Prezydenta został zaakceptowany, dlatego z całą pewnością będziemy to kontynuować. Nie rzadziej niż raz na pół roku w takim składzie, a jeżeli będzie taka potrzeba, to częściej. Równolegle co tydzień odbywa się Komitet Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem przedstawicieli prezydenta, w którym obecni są również szefowie wszystkich służb – podsumował.

Czytaj też:

Sikorski uderza w prawnika Ziobry. "Jest z fundamentalistycznego think tanku"