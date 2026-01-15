Premier zabrał głos po pilnej naradzie z szefami służb

W czwartek w Kancelarii Premiera odbyło się jego spotkanie z szefami służb. Omawiano kwestię cyberataków na polską infrastrukturę energetyczną. Następnie Donald Tusk wystąpił na konferencji prasowej. Tematem były cyberataki, do jakich doszło 29 i 30 grudnia.

Premier: Infrastruktura krytyczna nie była zagrożona

– Chcę powiedzieć, że polska obroniła się przed próbami destabilizacji infrastruktury energetycznej. Ani przez chwilę nie była zagrożona infrastruktura krytyczna, czyli sieci przesyłowe i to, co decyduje o bezpieczeństwie całego systemu – powiedział Donald Tusk. Polityk tłumaczył, że zaatakowano cybernetycznie punktowe niektóre miejsca i podkreślił, że funkcjonujące w Polsce zabezpieczenia są skuteczne.

Tusk przekazał, że w naradzie brali udział szefowie instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo energetyczne – służb specjalnych, jak i polskich sieci energetycznych. Byli też ministrowie energetyki, odpowiedzialni za spółki energetyczne.

Tusk: Nie ma dowodów. Inspiracją prawdopodobnie rosyjskie służby

Lider Koalicji Obywatelskiej przekonywał, że wprawdzie nie ma pewności, ale są sygnały, że były to „ataki przygotowane przez grupy związane wprost z rosyjskimi służbami”. – Raczej nie mamy wątpliwości co do źródeł inspiracji. Jeśli tego typu ataki by się powtórzyły, systemy zabezpieczające zadziałały i będą działały także w przyszłości, ale nie możemy wykluczyć, biorąc pod uwagą charakter tych ingerencji, a więc prawdopodobieństwo, że jest w to zaangażowane także państwo nam jednak wrogie, nie mamy co do tego wątpliwości, więc musimy także przygotować dodatkowe zabezpieczenia – powiedział Tusk.

Tusk zaznaczył, że na tym etapie system zabezpieczeń okazał się odporny, jednak nie można lekceważyć ewentualności ataków cybernetycznych w przyszłości.

Szef rządu zapowiedział, że potrzebne są dodatkowe zabezpieczenia. – Kończą się prace nad ustawą o krajowym systemie bezpieczeństwa – przekazał. Powiedział, że rząd poprosi Senat o niewprowadzanie poprawek, a minister Siemoniak rozmawia dziś na ten temat z prezydentem.