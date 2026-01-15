Pilna narada Tuska z szefami służb. Znamy powód

O spotkaniu w Kancelarii Premiera poinformował w czwartkowy poranek za pośrednictwem mediów społecznościowych sam Donald Tusk.

Tusk spotkał się z szefami służb

"Trwa spotkanie dotyczące cyberataków na infrastrukturę energetyczną" – napisał na platformie X szef rządu.

twitter

Więcej szczegółów na temat czwartkowej narady przekazał stacji Polsat News rzecznik rządu Adam Szłapka. – W spotkaniu udział biorą m.in. minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, minister energetyki Miłosz Motyka, minister aktywów państwowych Wojciech Balczun, dyrektor NASK Radosław Nielek, prezes zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych Grzegorz Onichimowski i szefowie służb – poinformował rzecznik.

Rekordowa liczba cyberataków na infrastrukturę energetyczną

Do rekordowej liczby cyberataków na polską infrastrukturę energetyczną miało dojść w sylwestrową noc. Mówił o tym na antenie tej samej stacji wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

– Rzeczywiście, jeśli chodzi o sylwestra i ostatnie dni starego roku, mieliśmy olbrzymią liczbę ataków na systemy elektroenergetyczne państwa – mówił Gawkowski 7 stycznia w programie "Gość Wydarzeń".

Polityk podkreślał, że Polska jest atakowana cały czas i ataki te wciąż się nasilają. – 2025 rok, już to wiemy, był rekordowy – podkreślił. Z przekazanych przez ministra informacji wynika, że w porównaniu z 2024 rokiem w roku minionym odnotowano o 100 proc. więcej takich incydentów.

