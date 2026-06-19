Lasek zmuszony do odejścia? "Został poproszony o złożenie dymisji"

Ministerstwo Infrastruktury przekazało w piątek, że z dniem 19 czerwca 2026 roku następuje zmiana na stanowisku Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego.

"Decyzją Prezesa Rady Ministrów z tej funkcji odwołany został sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Maciej Lasek. Jednocześnie na stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego powołany został podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak, dotychczas odpowiedzialny za transport kolejowy" – czytamy.

Maciej Lasek odwołany. Nie jest już pełnomocnikiem rządu ds. CPK

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak wyjaśnił, że do odwołania doszło na prośbę samego Macieja Laska.

– Rozmawiałem z panem Maciejem Laskiem, on nie przedstawiał żadnego uzasadnienia. Przekazał mi jedynie, że to jest na jego prośbę – powiedział w RMF FM.

Dodał, że w czwartek przekazał Maciejowi Laskowi podpisany przez premiera Donalda Tuska dokument o dymisji.

Lasek zmuszony do odejścia? Tak twierdzą media

"Rzeczpospolita" informuje jednak, że Maciej Lasek został zmuszony do odejścia.

"Dymisja to wynik wewnętrznej walki w Koalicji Obywatelskiej, konkretnie starć między Janem Grabcem a Marcinem Kierwińskim" – informuje portal gazety.

Podkreśla, że Maciej Lasek jest jednym z najbardziej zaufanych ludzi Donalda Tuska, jednak został poproszony w czwartek przez premiera o złożenie dymisji.

Rozmówcy "Rzeczpospolitej" twierdzą, że "kampania" przygotowująca grunt pod dymisję Macieja Laska prowadzona była w mediach od dłuższego czasu.

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