Ziobro: Żurek uruchomił otwartą krucjatę zemsty

Decyzja została podpisana 11 czerwca, a ma wejść w życie 30 września. Zgodnie z nią prokurator Julita Dziedzic-Bogucka wróci do Prokuratury Okręgowej.

Jak przekazała rzecznik Prokuratora Generalnego Anna Adamiak, Żurek "skorzystał w tej sprawie ze swoich ustawowych uprawnień". Podkreśliła również, że tego typu decyzje kadrowe „nigdy nie zawierają uzasadnienia” i realizowane są z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Ziobro: Krucjata zemsty Żurka

Sprawę skomentował były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Polityk PiS stwierdził, że po objęciu urzędu Waldemar Żurek rozpoczął "otwartą krucjatę zemsty". Teraz jej ofiarą padła żona Zbigniewa Boguckiego.

"Teraz bezczelnie mści się na żonie prezydenckiego ministra – cenionej prokurator, szanowanej za profesjonalizm i skuteczne rozbijanie mafii VAT-owskich. Nie mógł Żurek wybaczyć ministrowi Boguckiemu, że ten regularnie miażdżył go merytorycznie w Sejmie, więc postanowił uderzyć poniżej pasa – w jego rodzinę" – napisał były minister na swoim koncie na platformie X.

Ziobro skomentował także doniesienia o prokuratorze Juliuszu Rudaku, który chciał postawić zarzuty prokurator Ewie Wrzosek. Minister sprawiedliwości cofnął mu delegację do Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Informację tę potwierdził w korespondencji z Wirtualną Polską rzecznik prasowy PK prok. Przemysław Nowak. Rudak wrócił do łódzkiej Prokuratury Okręgowej. Z kolei Wrzosek – przypomnijmy – została radcą generalnym w biurze ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.

"Żurek macha prokuratorską brzytwą jak zaślepiony władzą mściwy aparatczyk. Taka polityczna ślepota i osobista wendetta już nie tak długo nie będą żadną okolicznością łagodzącą" – napisał Ziobro.

Czytaj też:

Pełnomocnik Trumpa wstrząśnięty sprawą Ziobry. "Aż trudno się o tym mówi"Czytaj też:

Zaskakująca propozycja Ziobry dla Żurka. "Mogę pomóc"