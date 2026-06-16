Chciał postawić zarzuty Wrzosek. Stracił delegację do Prokuratury Krajowej

W marcu 2024 r. Wirtualna Polska ujawniła, że wnioski dotyczące mediów publicznych, przygotowywane przez prokurator Ewę Wrzosek, powstały poza prokuraturą. Co więcej, z dat przygotowania załączników do jednego z wniosków wynikało, że Wrzosek zaczęła pracę nad dokumentami zanim teoretycznie dowiedziała się o sprawie. Chodziło o wnioski mające zablokować zmiany w statutach TVP, Polskiego Radia i PAP.

Według medialnych doniesień, wniosek wysłano na poczcie znajdującej się kilkadziesiąt metrów od siedziby międzynarodowej kancelarii prawnej Clifford Chance, która obsługiwała media publiczne po zmianie władzy. "Zeskanowano go na urządzeniu, którym nie dysponuje prokuratura, zaś dysponuje Clifford Chance. Sformatowanie dokumentu jest bliźniacze do tego stosowanego przez Clifford Chance" – mogliśmy przeczytać na wp.pl. Sama Wrzosek nigdy nie potwierdziła ani nie zaprzeczyła, że wnioski powstały w kancelarii Clifford Chance.

Prokuratura Krajowa początkowo podjęła postępowanie, ale w grudniu 2025 r. umorzyła śledztwo dotyczące przekroczenia uprawnień przez Ewę Wrzosek, mimo że prokurator ewidentnie nadużyła swoich uprawnień. Jednak prokuratura uznała, iż "zachowanie Wrzosek, mimo że formalnie realizowało znamiona czynu zabronionego z art. 231 k.k., nie stanowiło przestępstwa z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu".

Chciał postawić zarzuty Wrzosek. Stracił funkcję

Sprawę Ewy Wrzosek prowadził prokurator Juliusz Rudak, delegowany do Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Chciał jej postawić zarzuty. Przygotował już nawet projekt wniosku do Sądu Najwyższego o uchylenie kontrowersyjnej prokurator immunitetu. Jednak wniosek ten nigdy nie trafił do SN. Zablokował go przełożony Rudaka – naczelnik Wydziału Spraw Wewnętrznych PK prok. Dariusz Makowski.

Okazuje się, że z końcem maja prok. Juliusz Rudak został odwołany z delegacji do Prokuratury Krajowej. Informację tę potwierdził w korespondencji z Wirtualną Polską rzecznik prasowy PK prok. Przemysław Nowak.

Rudak wrócił do łódzkiej Prokuratury Okręgowej. Z kolei Wrzosek – przypomnijmy – została radcą generalnym w biurze ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.

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