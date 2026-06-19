Sędzia śmiertelnie potrąciła pieszego. "Spieszyła się do pracy"

Do wypadku doszło w poniedziałek (15 czerwca) po godz. 9:00 na ulicy Niepodległości w Świdniku (woj. lubelskie). Policja przekazała, że 49-letnia kierująca samochodem marki Kia, jadąc w kierunku ulicy Wyszyńskiego, potrąciła pieszego znajdującego się na oznakowanym przejściu dla pieszych. Kobieta była trzeźwa.

Poszkodowany 83-latek w stanie nieprzytomnym został przetransportowany do szpitala. Niestety w wyniku poniesionych obrażeń mężczyzna zmarł.

Sędzia śmiertelnie potrąciła pieszego

Okazuje się, że za kierownicą auta siedziała sędzia pracująca w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód. Taką informację przekazała "Gazeta Wyborcza".

Sąd ma siedzibę w Świdniku, przy ulicy Wyszyńskiego. "Pani sędzia, jak wynika z naszych ustaleń, spieszyła się do pracy. Na godz. 9:00 miała wyznaczony termin rozprawy. Można przypuszczać, że gdy jechała ul. Niepodległości, była skoncentrowana na oddalonym o 50 metrów skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną" – opisała gazeta, powołując się na świadka zdarzenia.

– Na sygnalizatorze znajduje się tzw. sekundnik. Kierowcy widzą, za ile sekund zgaśnie zielone światło. Licznik wskazywał, że za chwilę będzie czerwone światło, dlatego kierująca autem osobowym przed przejściem dla pieszych dość gwałtownie przyspieszyła. Niestety, nie zauważyła starszego pana, który wchodził na zebrę. Zdążył zrobić dwa, może trzy kroki – mówił informator "GW". Do wypadku doszło około 400 metrów od siedziby sądu.

Na ulicy Niepodległości obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h. Jak wynika z relacji świadków, sędzia poruszała się znacznie szybciej – prawdopodobnie 70-80 km/h.

Policja przypomina, że przejście dla pieszych jest miejscem wymagającym od kierujących szczególnej koncentracji i zachowania najwyższej ostrożności. Zbliżając się do przejścia, należy zmniejszyć prędkość i uważnie obserwować jego otoczenie. "Apelujemy również do pieszych o zachowanie ostrożności przed wejściem na jezdnię oraz upewnienie się, że kierujący mają możliwość bezpiecznego zatrzymania pojazdu. Wzajemna uwaga i przestrzeganie przepisów mogą zapobiec tragicznym w skutkach zdarzeniom drogowym" – czytamy.

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