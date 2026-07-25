"Szkoda, że nie możesz tego zobaczyć, Łukasz". Poruszający wpis

Prezydent poinformował w piątek w nagraniu zamieszczonym na platformie X, że podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, nazywaną "ustawą łańcuchową". Zwrócił uwagę, że presja weta ma sens, ponieważ "decyzja o odmowie podpisu pod tą ustawą zmusiła rząd i parlament do lepszej pracy" oraz doprowadziła do stworzenia prawa rozsądniejszego, skuteczniejszego i bliższego codziennemu życiu obywateli. Podkreślił, że zawetowana w listopadzie 2025 r. ustawa łańcuchowa była źle przygotowana i przeregulowana, ponieważ nakładała na obywateli obowiązki, których wielu nie byłoby w stanie spełnić.

Przepisy wejdą w życie po roku od ich ogłoszenia i przewidują wyjątki m.in. na czas transportu, wystaw, zabiegów weterynaryjnych czy krótkotrwałego uwiązania poza miejscem stałego pobytu zwierzęcia, jeśli nie narusza to jego dobrostanu. Nowelizacja określa również nowe zasady utrzymywania psów w kojcach oraz upoważnia ministra rolnictwa do określenia ich minimalnych wymagań w rozporządzeniu.

Ustawa łańcuchowa podpisana. Poruszający wpis na profilu Łukasza Litewki

"Ustawa łańcuchowa" była szczególnie ważna dla śp. posła Łukasza Litewki. Polityk tuż przed tragicznym wypadkiem przyczynił się do osiągnięcia w tej sprawie kompromisu pomiędzy kancelarią prezydenta a stroną rządową. W piątek na profilu zmarłego posła na Facebooku pojawił się poruszający wpis.

"To jeden z tych momentów, kiedy szczególnie mocno myślimy: jak wielka szkoda, że nie możesz tego zobaczyć, Łukasz" – czytamy we wstępie.

"Dzieje się historia – ta, o którą walczyłeś. Ta, która była jedną z misji, jakie przyświecały Ci, gdy decydowałeś się na start w wyborach parlamentarnych. Po miesiącach pracy i ogromnego społecznego zaangażowania możemy w końcu powiedzieć to głośno: psy w Polsce zostały uwolnione z łańcuchów" – piszą dalej autorzy posta.

"Po raz kolejny pokazałeś, że jedna osoba może nadać kierunek wielkiej zmianie. Że empatia może przełożyć się na konkretne przepisy. Że stanie na mrozie w centrum Sosnowca, zbieranie podpisów, rozmowy z ludźmi i cierpliwe budowanie świadomości mają sens – bo każda zmiana zaczyna się od jednego człowieka. W imieniu wszystkich Zwierzolubów – dziękujemy Ci za to!" – podkreślono.

facebook Czytaj też:

Śmierć Łukasza Litewki. Ta opinia ma być przełomem w śledztwie Czytaj też:

Sprawca śmierci Litewki przesłuchany po raz drugi. Wiadomo, dlaczego