Sprawca śmierci Litewki przesłuchany po raz drugi. Wiadomo, dlaczego

Okoliczności wypadku posła Łukasza Litewki wciąż bada Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu. Bezpośrednio po zdarzeniu śledczy przekazywali, że kierowca nie przekroczył dozwolonej prędkości. Na tym odcinku obowiązuje ograniczenie najpierw do 60 km/h, a następnie do 40 km/h. Prokuratura podkreśla jednak, że były to wyłącznie wstępne ustalenia. – Kwestia przekroczenia prędkości, naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego to element szerszego zlecenia dla zespołu biegłych – mówi prok. Bartosz Kilian, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. Końcowa ekspertyza ma być gotowa jesienią.

W rozmowie z "Faktem" rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, prok. Bartosz Kilian, przekazał, że zatrzymany w sprawie mężczyzna (opuścił areszt po wpłaceniu kaucji) został wezwany do prokuratury. Złożył zeznania uzupełniające. – Utrzymywał pierwotną wersję – podkreślił Kilian.

"Wyjaśnienia wciąż budzą wątpliwości"

Podczas pierwszego przesłuchania mężczyzna przyznał się do winy. – Złożył dosyć obszerne wyjaśnienia, odniósł się do przebiegu tego zdarzenia. W ocenie prokuratora część z jego oświadczeń budzi wątpliwości. (...) Balansuje on pomiędzy utratą przytomności, chwilowym rozkojarzeniem, ewentualnie też całkowitą niepamięcią co do przebiegu tego zajścia. Wnioskujemy, iż te oświadczenia mogą stanowić wyłącznie linię obrony – przekazywała wówczas prokuratura podczas briefingu prasowego.

Podtrzymał wcześniejsze wypowiedzi – donosi "Fakt". "Dla śledczych nie są to wciąż 'w pełni klarowne' wyjaśnienia. Wciąż budzą one wątpliwości. Dlatego tak ważna jest ekspertyza biegłych dotycząca rekonstrukcji wypadku. Ma ona zostać sporządzona we wrześniu. Jej analiza jest kluczowa dla śledztwa, ponieważ będzie miała wpływ na dalsze czynności procesowe" – czytamy.

Czytaj też:

Przebudują drogę, na której zginął Łukasz Litewka. Zmieni się nie do poznania