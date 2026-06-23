Przebudują drogę, na której zginął Łukasz Litewka. Zmieni się nie do poznania

To właśnie na tej drodze 23 kwietnia doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka.

Nowa nawierzchnia i droga rowerowa

Do przetargu zgłosiło się dziewięciu wykonawców. Jak poinformował samorząd, osiem ofert mieści się w założonym budżecie, który wynosi 11,4 mln zł. Złożone propozycje opiewają na kwoty od 7,7 mln do 11,6 mln zł. Po podpisaniu umowy wybrany wykonawca będzie miał osiem miesięcy na realizację inwestycji. Przebudowa obejmie odcinek od ul. Oddziału AK Ordona do granicy z Sosnowcem. To około 1,6 kilometra.

W planach jest wymiana podbudowy, położenie nowej nawierzchni i wykonanie oznakowania. Jednym z ważniejszych elementów inwestycji będzie budowa wydzielonego ciągu pieszo-rowerowego. Nowa trasa połączy ul. Oddziału AK Ordona z Parkiem im. Jacka Kuronia. Do tej pory piesi i rowerzyści nie mieli tam własnej infrastruktury i korzystali z tej samej przestrzeni co samochody.

Droga od lat była w złym stanie

Kazimierzowska to jedna z ważniejszych lokalnych tras. Prowadzi przez las i łączy Strzemieszyce z sosnowieckim Kazimierzem Górniczym. Stan drogi od dawna budził zastrzeżenia kierowców. Nawierzchnia jest mocno zniszczona, a w wielu miejscach wprowadzono zwężenia i ograniczenia prędkości ze względu na ubytki przy poboczach.

Remont ma poprawić nie tylko komfort przejazdu, ale przede wszystkim bezpieczeństwo.

Śledztwo prokuratury trwa

Jednocześnie okoliczności wypadku posła Łukasza Litewki wciąż bada Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu. Bezpośrednio po zdarzeniu śledczy przekazywali, że kierowca nie przekroczył dozwolonej prędkości. Na tym odcinku obowiązuje ograniczenie najpierw do 60 km/h, a następnie do 40 km/h.

Prokuratura podkreśla jednak, że były to wyłącznie wstępne ustalenia. – Kwestia przekroczenia prędkości, naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego to element szerszego zlecenia dla zespołu biegłych – mówi prok. Bartosz Kilian, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. Końcowa ekspertyza ma być gotowa jesienią.

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