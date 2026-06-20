Potrącił posła Litewkę. Prokuratura bada przeszłość 57-latka

Poseł Lewicy Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia w tragicznym wypadku, do którego doszło na ul. Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej. Miał 36 lat. Jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód. Kierowca mitsubishi, 57-letni mieszkaniec Sosnowca, usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. 28 kwietnia mężczyzna opuścił areszt po wpłaceniu 40 tys. zł kaucji.

– Konsekwentnie rekonstruujemy okoliczności związane z przeszłością podejrzanego, które mogłyby być przydatne w ocenie jego strony podmiotowej, całokształtu jego linii życiowej, wszystkiego, co pozwala zbadać jego nastawienie do czynu, który jest mu zarzucany – powiedział w rozmowie z "Faktem" prok. Bartosz Kilian, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

Śledczy zlecili ekspertyzę obejmującą rekonstrukcję zdarzenia wraz z uwzględnieniem stanu zdrowia podejrzanego. Prok. Kilian wskazał, że wyjaśnienia Sławomira K. dotyczące okoliczności wypadku są rozbieżne z ustaleniami prokuratury. 57-latek przyznał się do nieumyślnego spowodowania wypadku. Jednocześnie utrzymuje, że nie potrafi logicznie wyjaśnić, dlaczego zjechał z toru jazdy na przeciwległy pas, co spowodowało, że zderzył się czołowo z rowerzystą.

Polityczna działalność. Od lewicy do prawicy

Z informacji dziennika wynika, że Sławomir K. ukończył w 1994 r. Akademię Górniczo-Hutniczą. Pracował jako specjalista w Poczcie Polskiej. Po zwolnieniach znalazł zatrudnienie w dąbrowskim zakładzie przeróbki odpadów.

57-latek był zaangażowany politycznie. W 2006 r. startował bez powodzenia w wyborach do Rady Miejskiej w Sosnowcu z ramienia lewicowej koalicji. Zdobył 167 głosów. W 2019 r., przy okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego, zasiadał w komisji wyborczej. Był zgłoszony przez komitet Kukiz'15. W wyborach parlamentarnych w 2023 r. pełnił funkcję przewodniczącego komisji. Wówczas zgłoszony został przez komitet Trzecia Droga.

W wyborach samorządowych w 2024 r. ponownie sprawował funkcję przewodniczącego komisji wyborczej, tym razem reprezentując koalicję lewicy. Z kolei do zasiadania w komisji podczas wyborów do europarlamentu w 2024 r. rekomendowała go Konfederacja Wolność i Niepodległość.

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