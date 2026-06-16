Kierowca z wypadku Litewki walczy o prawo jazdy. "Bałabym się"

Łukasz Litewka, poseł Lewicy, zginął 23 kwietnia w tragicznym wypadku. Miał 36 lat. Jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód. Kierowca mitsubishi, 57-letni mieszkaniec Sosnowca, usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Odebrano mu tez prawo jazdy. 28 kwietnia mężczyzna podejrzany o śmiertelne potrącenie posła Łukasza Litewki opuścił areszt po tym, jak wcześniej sąd zadecydował o możliwości wpłacenia 40 tys. zł poręczenia majątkowego. Prokuratura wniosła zażalenie, jednak zostało ono odrzucone przez sąd.

Sławomir K. złożył niedawno zażalenie na decyzję prokuratury o odebraniu mu prawa jazdy. Sprawą 16 czerwca zajął się Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej, który podjął już decyzję w tej sprawie.

Kierowca z wypadku Łukasza Litewki chce odzyskać prawo jazdy. Ojciec i partnerka posła protestują

Postępowanie dotyczące zażalenia na decyzję o odebraniu prawa jazdy Sławomirowi K. odbyło się 16 czerwca. Rozprawa była prowadzona z wyłączeniem jawności, za zamkniętymi drzwiami.

– Gdyby oddali mu teraz prawo jazdy to tak naprawdę świadczyłoby to o tym, jaki jest tutaj stosunek wymiaru sprawiedliwości – ocenił w rozmowie z "Faktem" ojciec zmarłego polityka, Zdzisław Litewka.

– Nie chciałabym żyć w kraju, w którym osoby, które zabijają inne osoby, nie są w stanie w ogóle wytłumaczyć dlaczego, składają kilkukrotnie zeznania, które są za każdym razem inne, wsiadają za kółko. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Biorąc pod uwagę, że ta osoba mieszka nieopodal, bałabym się wyjść z psem, że zasłabnie, zemdleje, wyleje mu się kawa na spodnie albo pomyśli, że to ptak – dodała od siebie partnerka zmarłego polityka Natalia Bacławska.

Stanowisko przedstawił także obrońca Sławomira K., Maksymilian Alwaeli. Jak podkreślił, choć przepisy przewidują możliwość wydania zaskarżonego postanowienia, to zdaniem obrony w tej sprawie nie zostały spełnione ustawowe przesłanki uzasadniające zatrzymanie prawa jazdy na obecnym etapie postępowania.

Po rozpoznaniu sprawy Sąd Rejonowy w Dąbrowej Górniczej zdecydował o utrzymaniu w mocy decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy mężczyzny. Wydane postanowienie jest prawomocne.

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