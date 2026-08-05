Kto jest warszawianinem
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Opinie
  • Łukasz WarzechaAutor:Łukasz Warzecha

Kto jest warszawianinem

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Warszawski ratusz, zdjęcie ilustracyjne
Warszawski ratusz, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Tomasz Gzell
KONSTYTUCJA WOLNOŚCI Ruszyło zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania pana Trzaskowskiego ze stanowiska prezydenta stolicy, a w raz z nim jeden z najbardziej bezsensownych, ale jednocześnie charakterystycznych sporów, napędzających emocje nie tylko wokół tej inicjatywy: kto ma prawo podpis składać oraz kto ma prawo głosować w referendum. Nie w sensie prawnym, lecz, by tak rzec, etycznym. A czasami – kto ma nawet prawo wypowiadać się w sprawie tego, jak funkcjonuje stolica.

Pod jednym ze swoich wpisów na temat referendum przeczytałem odpowiedź zapewne jakiejś zagorzałej zwolenniczki KO, że jestem z Łodzi i mam tam wracać zamiast krytykować znakomitego prezydenta Trzaskowskiego. Faktycznie, pochodzę z Łodzi, ale w tej chwili mieszkam w Warszawie (a dokładnie: w aglomeracji warszawskiej) zdecydowaną większość swojego życia, a jeśli liczyć tak zwane życie świadome, to okaże się, że w Łodzi spędziłem ważnych oczywiście mniej więcej dziewięć lat, w Warszawie zaś – 33.

Kolektyw Res Futura w obszernej analizie trendów internetowych, dotyczących inicjatywy SOR (Stołeczna Operacja Referendalna) wskazał, że wątek "prawa" do odwoływania prezydenta Warszawy w zależności od tego, kto jest, a kto nie jest warszawianinem z urodzenia, jest jednym z najważniejszych, ale jest oczywiście bronią obosieczną. W stolicy, gdzie ogromna część mieszkańców to imigranci, jest to zresztą w ogóle szczególnie absurdalne.

Źródło: DoRzeczy.pl
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