Prezydent podpisał ustawę łańcuchową. "Presja weta ma sens"

Prezydent poinformował w piątek w nagraniu zamieszczonym na platformie X, że podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, nazywaną ustawą łańcuchową.

Zwrócił uwagę, że presja weta ma sens, ponieważ "decyzja o odmowie podpisu pod tą ustawą zmusiła rząd i parlament do lepszej pracy" oraz doprowadziła do stworzenia prawa rozsądniejszego, skuteczniejszego i bliższego codziennemu życiu obywateli.

Podkreślił, że zawetowana w listopadzie 2025 r. ustawa łańcuchowa była źle przygotowana i przeregulowana, ponieważ nakładała na obywateli obowiązki, których wielu nie byłoby w stanie spełnić.

Prezydent: Wcześniejsze weto było potrzebne; złe prawo zostało zatrzymane

– Dzisiaj otrzymujemy ustawę lepszą, z pozytywnym głosem takich podmiotów jak rolniczy samorząd. Wprowadza ona generalny zakaz stałego trzymania psów na uwięzi i nakazuje zapewnienie zwierzęciu codziennego ruchu, właściwego schronienia i godnych warunków bytowania. Jednocześnie usuwa absurdalne, sztywne wymagania oraz uwzględnia realia pracy rolników, hodowców, służb, schronisk i właścicieli psów pasterskich – oznajmił Nawrocki.

– Dzisiejszy podpis jest więc nie tylko zwycięstwem ochrony zwierząt. Jest również dowodem, że wcześniejsze weto było potrzebne. Złe prawo zostało zatrzymane, a w jego miejsce powstało rozwiązanie skuteczne i optymalne – ocenił.

Ustawa łańcuchowa z podpisem Nawrockiego

Przepisy wejdą w życie po roku od ich ogłoszenia i przewidują wyjątki m.in. na czas transportu, wystaw, zabiegów weterynaryjnych czy krótkotrwałego uwiązania poza miejscem stałego pobytu zwierzęcia, jeśli nie narusza to jego dobrostanu.

Nowelizacja określa również nowe zasady utrzymywania psów w kojcach oraz upoważnia ministra rolnictwa do określenia ich minimalnych wymagań w rozporządzeniu.

Prezydent, wetując poprzednią wersję ustawy wskazywał m.in. na nierealne wymagania dotyczące wielkości kojców.

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