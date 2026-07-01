Śmierć Łukasza Litewki. Ta opinia ma być przełomem w śledztwie

Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu wciąż prowadzi śledztwo dotyczące śmiertelnego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Dla dalszego przebiegu postępowania decydujące znaczenie ma mieć opinia biegłych z zakresu rekonstrukcji wypadków. Dokument ma zostać przekazany śledczym we wrześniu.

Jak informuje "Fakt", eksperci kończą przygotowywanie materiału po przeprowadzonej rekonstrukcji zdarzenia. To właśnie na podstawie tej opinii prokuratura będzie podejmować kolejne decyzje procesowe.

Rekonstrukcja wypadku. Ta opinia ma być przełomem w śledztwie

Śledczy przekazali biegłym obszerny materiał dowodowy. Do ich dyspozycji trafiła dokumentacja fotograficzna z miejsca wypadku oraz nagranie wykonane podczas prowadzonych czynności. – Biegli mają dokumentację fotograficzną z miejsca zdarzenia. Podczas czynności nagrano także film – przekazał "Faktowi" rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, prokurator Bartosz Kilian.

Ekspertyza nie ograniczy się wyłącznie do odtworzenia przebiegu wypadku. Biegli mają również ocenić warunki panujące na ul. Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej. Analiza obejmuje stan nawierzchni, oznakowanie oraz organizację ruchu w miejscu zdarzenia.

Ekspertyza ma wyznaczyć dalszy kierunek śledztwa

Zgodnie z zapowiedziami prokuratury, gotowa opinia z rekonstrukcji wypadku powinna trafić do śledczych we wrześniu. Jak podkreślił prokurator Bartosz Kilian w rozmowie z "Faktem" będzie to jeden z najważniejszych dowodów w prowadzonym postępowaniu i może przesądzić o kolejnych działaniach procesowych.

W sprawie zarzuty usłyszał 57-letni mężczyzna, który opuścił areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego.

Jednocześnie władze Dąbrowy Górniczej zapowiadają modernizację ul. Kazimierzowskiej.

Śmierć Łukasza Litewki

Łukasz Litewka, poseł Lewicy, zginął 23 kwietnia w tragicznym wypadku. Miał 36 lat. Jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód. Kierowca mitsubishi, 57-letni mieszkaniec Sosnowca, usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Odebrano mu tez prawo jazdy. 28 kwietnia mężczyzna podejrzany o śmiertelne potrącenie posła Łukasza Litewki opuścił areszt po tym, jak wcześniej sąd zadecydował o możliwości wpłacenia 40 tys. zł poręczenia majątkowego. Prokuratura wniosła zażalenie, jednak zostało ono odrzucone przez sąd.

Sławomir K. złożył niedawno zażalenie na decyzję prokuratury o odebraniu mu prawa jazdy. Sprawą 16 czerwca zajął się Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej, który zdecydował o utrzymaniu w mocy decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy mężczyzny. Wydane postanowienie jest prawomocne.

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