"Zachowuje się jak podpalacz". Prezydencki minister uderza w Tuska

Jak poinformował Kanał Zero, oddział ratunkowy w Szpitalu Południowym w Warszawie miał w przyspieszonym trybie przyjmować polityków Koalicji Obywatelskiej. Z ustaleń serwisu wynika, że działacze partii mieli być przyjmowani bez kolejki, natomiast kompleksowych badań dokonywano zaraz po dokonaniu rejestracji przez przedstawicieli rządzącego ugrupowania.

Kwestia "saloniku" jest pokłosiem afery Dawida Kacprzyka. Radny, przez lata związany z KO, stracił pracę w szpitalu po tym, jak nagłośniono jego ogromne zarobki jako lekarza bez specjalizacji. Wcześniej sam szpital wydał oświadczenie w głośnej aferze. Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała z kolei o wszczęciu postępowania sprawdzającego ws. medyka.

Bogucki: Tusk próbuje udawać, że to jest problem wszystkich

Do sprawy "saloniku VIP", z którego mieli korzystać politycy KO, odniósł się na antenie Telewizji Trwam szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki.

– Donald Tusk zachowuje się jak podpalacz! Kiedy widzi, że się pali i wszyscy widzą, że się pali, udaje, że to problem wszystkich. A sprawa "saloniku VIP" w Szpitalu Południowym zapaliła im się w rękach, bo pokazała głęboką patologię tego rządu, tej ekipy i tej partii politycznej – powiedział prezydencki minister.

Jak podkreślił Bogucki, "mówimy tu przede wszystkim o Platformie Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej". – Donald Tusk próbuje udawać, że to jest problem wszystkich. Nie, to nie jest problem wszystkich. Donald Tusk mówił, że ten problem ma wiele twarzy. Nie, on ma jedną twarz. Twarz premiera Donalda Tuska. Twarz tej ekipy – zaznaczył.

– To oni rządzą od blisko 3 lat. To oni rządzą w Warszawie. To pod ich zarządem są Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. To ich działacz robił to wszystko. To jest ich odpowiedzialność – dodał.

Prezydencki minister: Odpowiedzialność spoczywa na KO i Tusku

Zbigniew Bogucki podkreślił, że odpowiedzialność za aferę ciąży na Koalicji Obywatelskiej.

– Tam nie ma wielu twarzy. To nie jest odpowiedzialność innych rządów. To jest odpowiedzialność tej konkretnej partii politycznej i tego konkretnego premiera. Tutaj nie ma żadnej wątpliwości. To jest próba podzielenia się odpowiedzialnością i mówienia: w tej sprawie powinniśmy działać ponad podziałami – powiedział szef Kancelarii Prezydenta RP.

– Ponad podziałami powinniśmy rozliczyć obecnie rządzących, a nie rozmywać ich odpowiedzialność – dodał.

Czytaj też:

Nazwiska z "saloniku dla VIP-ów" będą ujawnione? Kierwiński zabrał głosCzytaj też:

"Poniosą konsekwencje". Rzecznik rządu o skandalu