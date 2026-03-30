Minister mówi czemu kasa z podatków dla Kapeli. Stanowski: Rządzą nami wariaci

Jan Kapela otrzymał stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pisanie piosenek. Ujawnione w sieci teksty to wulgarne przykłady antyklerykalnej grafomanii. Na przykład "utwór" Piosenka matki boskiej.

"Jako matka boska jestem radosna

Lecz gdy się wkurzę to bójcie się chu..

Spadacie do zsypu, nie przyjdzie wiosna,

Najpierw was opluje, potem abortuje".

Dziennikarz Polsat News Wojciech Dąbrowski rozmawiał na ten temat z minister kultury Martą Cienkowską. Zapytał m.in., dlaczego podatnicy muszą za coś takiego płacić. Pięć tysięcy miesięcznie brutto przez pół roku.

Cienkowska: Kwestia gustu

Prowadzący zapytał, czy minister uważa to za dobre literacko, na co dostał odpowiedź, że jest to kwestia gustu.

– To jest też twórca i poeta i literat, który pisał dla „Krytyki Politycznej” – powiedziała Cienkowska.

– Ale co to ma do rzeczy, że pisał dla „Krytyki Politycznej”? To niech mu „Krytyka Polityczna” płaci za te teksty. Dlaczego z pieniędzy podatników ma być finansowane takie cos? – dopytywał Dąbrowski.

– Ale skąd pan wie, co będzie sfinansowane za stypendium artystyczne, które będzie dopiero w trakcie realizacji, które jest przed realizacją? Został oceniony koncept artystyczny przez ekspertów w dziedzinie literatury – odparła polityk Polski 2050.

– Jestem przerażony. Oni mu dali 90 punktów na 100. Jestem przerażony, bo my jeszcze musimy płacić takim ekspertom, którzy coś takiego oceniają pozytywnie – zwrócił uwagę prowadzący.

Stanowski: Rządzą nami wariaci

Cienkowska powiedziała na to, że stypendia dostało również wielu innych artystów, a rzeczeni eksperci są niezależni. – Bardzo bym chciała, żeby Ministerstwo Kultury było instytucją apolityczną – przekonywała.

"Rządzą nami WARIACI. W dodatku bezczelni" – skomentował szef Kanału Zero Krzysztof Stanowski, załączając fragment rozmowy, w której Dąbrowski polemizuje ze stanowiskiem minister kultury w rządzie Donalda Tuska.

W 2021 roku Kapela był gościem Krzysztofa Stanowskiego w popularnym programie "Hejt Park" na "Kanale Sportowym". Stwierdził wówczas, że Robert Lewandowski powinien płacić 95-procentowy podatek dochodowy.

twitterCzytaj też:

"Nie ma hamulca". "Newsweek" uderza w CienkowskąCzytaj też:

Po ataku na Lwów, minister domaga się "decyzji i wspólnych działań"