"Bójcie się chu...". Wiadomo, ile resort kultury płaci Jasiowi Kapeli za jego "wiersze"

Kapela ma pisać piosenki do musicalu o prawie aborcyjnym w Polsce, donosi "Super Express". – Jestem w kontakcie z reżyserką, która jest chętna do podjęcia się tego zadania – przekazał gazecie. Celebryta otrzymywać będzie co miesiąc 6 tysięcy złotych za swoją twórczość. Łącznie ma otrzymać 60 tys. zł.

"SE" opublikował też dwa teksty, za które ministerstwo zapłaciło Kapeli. Pierwszy "wiersz" nosi tytuł Piosenka matki boskiej:

Jako matka boska jestem radosna

Lecz gdy się wkurzę to bójcie się chu..

Spadacie do zsypu, nie przyjdzie wiosna,

Najpierw was opluje, potem abortuje

Drugi tekst jest zatytułowany Jasnogórskie śluby Narodu Polskiego:

"Jasnogórskie śluby Narodu Polskiego

Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo

Królowo Polski i świata, matko Narodu Polskiego

My, Biskupi Polscy i Królewscy Kapłani

Przychodzimy do twojego tronu

Królowo Polski – przyrzekamy!

W niewolę Ci się oddamy.

Jesteś bardziej zajebista

Niż nasza matka ojczysta

Gazeta skontaktowała się w tej sprawie z Urszulą Augustyn, wiceprzewodniczącą komisji kultury. - Mam wielką nadzieję, że komisja konkursowa bardzo rzetelnie ocenia te wnioski, i oni biorą odpowiedzialność za to komu przyznają pieniądze. Nie znam tej sprawy – twierdzi posłanka KO.

Kontrowersyjny "poeta"

Kapela to publicysta "Krytyki Politycznej" i "poeta". W 2021 roku był gościem Krzysztofa Stanowskiego w popularnym programie "Hejt Park" na "Kanale Sportowym". Motywem przewodnim programu była opłata reprograficzna, którą popiera Kapela.

Dyskusja obfitowała jednak w cały szereg kuriozalnych wypowiedzi publicysty. Jeden z wątków rozmowy dotyczył wysokich zarobków najlepszych piłkarzy świata. Za przykład posłużył rozmówcom Robert Lewandowski, który jego zdaniem powinien być obciążony podatkiem 90 proc. Występ lewicowego aktywisty szybko stał się hitem w internecie.

W czerwcu 2023 roku Kapela twierdził, że został pobity przed jednym ze sklepów w podwarszawskiej Zielonce. Mężczyzna zamieścił film w mediach społecznościowych. Na nagraniu słychać, jak napastnik, który go rzekomo zaatakował zapowiada, że będzie bił Kapelę za obrazę papieża Jana Pawła II (w 2022 roku, przed walką MMA, Jaś Kapela pokazał tatuaż na piersi z napisem: "JP2GD". Jak wyjaśnił, skrót ma oznaczać: "Jan Paweł II Gwałcił Małe Dzieci").

Na początku października 2023 roku prokuratura umorzyła jednak dochodzenie z powodu niewykrycia sprawcy, ale publicysta napisał do sądu zażalenie na tę decyzję. Sąd Rejonowy w Wołominie 28 lutego ubiegłego roku utrzymał w mocy postanowienie policji. Uzasadniając swoją decyzję, sędzia przywołał inny film lewicowego aktywisty, zatytułowany "Jaś Kapela sprankował wszystkich", zamieszczony na TikToku. Kapela miał się w nim przyznać, że zdarzenie było "ustawką", a napastnik pobił go za butelkę alkoholu.

