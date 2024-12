Chaos w Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca. Jest dymisja

O decyzji ws. Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało w opublikowanym w piątek komunikacie.

Dymisja w Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca

"Paula Lis-Sołoducha została odwołana przez Hanną Wróblewska, ministrę kultury i dziedzictwa narodowego ze stanowiska dyrektorki Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca z dniem 27 grudnia br. Powodem odwołania były nieprawidłowości w przekazywaniu środków w ramach KPO dla kultury, którego operatorem jest NIMiT" – czytamy.

Resort przekazał jednocześnie, że funkcję p.o. dyrektora instytutu już od soboty obejmie dotychczasowy zastępca dyrektora NIMiT ds. muzyki Lech Dzierżanowski.

Fatalne zarządzanie programem z KPO

O możliwej dymisji szefowej Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca spekulowano od dłuższego czasu. W listopadzie resort kultury i dziedzictwa miał zwrócić się do Małgorzaty Kosińskiej, przewodniczącej związku zawodowego w NIMiT, z prośbą o "opinię w związku z zamiarem odwołania Pauli Lis-Sołoduchy" z funkcji dyrektora przed terminem zakończenia jej kadencji. Analogiczne pisma miało jeszcze otrzymać kilka innych związków zawodowych i organizacji artystycznych spoza NIMiT.

Przypomnijmy, że to Hanna Wróblewska wybrała Instytut do realizacji dotacyjnego programu grantowo-stypendialnego dla kultury. Chodziło o prawie 150 mln zł z pieniędzy unijnych. To środki wypłacone w ramach Krajowego Planu Odbudowy dla kultury.

"Narodowym i samorządowym instytucjom kultury, a także stowarzyszeniom, pozarządowym instytucjom kultury i indywidualnym osobom przyznano we wrześniu 112 mln zł na granty i 15 mln zł na stypendia. Wszystko to z pieniędzy unijnych. Przyznano 1503 granty, wybrano 533 stypendystów" – pisała w listopadzie "Gazeta Wyborcza". Jak informowano, na razie środki otrzymało 500 podmiotów. W przypadków pozostałych wypłatę miały blokować względy proceduralne.

