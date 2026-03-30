"Nie ma hamulca". "Newsweek" uderza w Cienkowską

Marta Cienkowska z Polski 2050 funkcję ministra kultury i dziedzictwa narodowego objęła podczas lipcowej rekonstrukcji rządu. Wcześniej była wiceministrem w tym resorcie. O Cienkowskiej głośno było podczas wyborów nowego szefa Polski 2050, a ostatnio zaczęły pojawiać się doniesienia, że wkrótce może stracić posadę.

Cienkowska "bez hamulca"

Tygodnik "Newsweek" kreśli sylwetkę szefowej MKiDN. Wyłania się z niej obraz osoby zdeterminowanej, która dąży do celu. Bywa też wulgarna. Jedna z historii przytoczonych w tekście brzmi następująco: "Nowy Jork, koniec stycznia. Marta Cienkowska spotyka się z przedstawicielami środowisk związanych z kulturą, tą wyższą. W czasie bankietu Peter Gelb, dyrektor Metropolitan Opera, nawiązuje z polską ministrą niezobowiązującą rozmowę. Ponieważ Amerykanin zasiada w Komitecie Honorowym Baltic Opera Festival, zachwala to cykliczne wydarzenie na scenach Sopotu i Gdańska i wyraża zaniepokojenie, bo są podobno problemy z finansowaniem. Cienkowska kiwa głową i przyznaje, że pieniędzy brakuje i ten festiwal to dla niej... 'poważny ból d***'. Zapada cisza. Gelb musi być pod wrażeniem polskiej ministry kultury i dziedzictwa narodowego, bo wielu osobom opowiada tę historię w formie anegdoty".

– Ona mówi to, co myśli, i zupełnie nie ma hamulca, że trzeba się ugryźć w język. Dlatego tak długo Hołownia nie chciał jej nic dać, bo choć jest świetną organizatorką, kompletnie nie radzi sobie w kontaktach z mediami i nie może się wypowiadać w imieniu partii — tak o Cienkowskiej mówią koledzy z Polski 2050.

Minister, która lubi wyjazdy

Inna z historii dotyczy wyjazdu Cienkowskiej do Australii po jedną monetę z 1813 r. skradzioną w Toruniu (wyjazd miał miejsce w lutym 2025 roku, gdy była wiceministrem). "Przekazał ją ministrze w budynku ambasady minister kultury Australii. Podróż kosztowała ponad 50 tys. zł, bo — jak tłumaczyła Cienkowska — ma problemy z kręgosłupem i musi latać pierwszą klasą" – opisuje "Newsweek".

"Odwiedziła też Japonię, Uzbekistan, Maltę. Do Ghany poleciała na wydarzenie organizowane przez Omenę Mensah — dziennikarkę TVN i żonę biznesmena Rafała Brzoski, która jest filantropką w tym afrykańskim kraju. Problem polegał na tym, że nie wiadomo, w jakim charakterze Cienkowska tam poleciała. W końcu ówczesna ministra Hanna Wróblewska uznała ten wyjazd za prywatny i za prywatne pieniądze. Nawet w Polsce 2050 pojawiły się głosy, że ich partyjna koleżanka jest tak zielona w polityce, że nie umie rozdzielić tego, co prywatne, od tego, co publiczne" – czytamy.

Wątpliwości co do personaliów

– To samo jest z zatrudnianiem ludzi. Szefową komunikacji w resorcie jest Magda Dorożała. To super dziewczyna, ale jest żoną Mikołaja [wiceminister ochrony środowiska w resorcie Pauliny Hennig-Kloski — red.], więc jak możemy mówić, że nie jesteśmy w polityce dla stołków, a potem wjeżdża ta "rodzina na swoim" – wskazują informatorzy. Doradcą minister Cienkowskiej jest też fryzjer Przemysław Lubiński. Na pytanie "Faktu", w czym będzie doradzał, resort odpowiedział: "W swojej karierze odpowiadał za realizację, koordynację i promocję wydarzeń, imprez i projektów o charakterze branżowym i kulturalnym, koordynował prace zespołów projektowych i odpowiadał za prowadzenie współpracy zaangażowanych podmiotów".

– W partii był nawet taki żart, że teraz z Martą najprościej się umówić u jej doradcy na Booksy [aplikacja do umawiania wizyt w salonach urody — red.] – złośliwie komentują koledzy.

Gazeta wskazuje, że szefowa MKiDN "jest na liście do zwolnienia, ale nie dlatego, że wyjątkowo drażni premiera. Po prostu Tuskowi do różnych politycznych układanek może pasować obsadzenie tego resortu kimś innym".

