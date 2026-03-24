"Byłam absolutnie zszokowana". Minister o zachowaniu Nawrockiego

Podczas wizyty w Przemyślu, doszło do ostrej wymiany zdań między prezydentem Karolem Nawrockim a przedstawicielem TVN24. Karol Nawrocki podszedł w kierunku reportera i gestykulując odpowiedział ostro. – O co chce pan dopytać? Pan nie słuchał konferencji prasowej? Robiliście materiały o tym, że mnie ściga Putin? Pan redaktor niech się ogarnie i słucha, co mówi prezydent Polski – stwierdził.

– Czy panu nie przeszkadza… – próbował powtórzyć pytanie reporter. – A cztery miesiące temu panu przeszkadzało – dodał, odnosząc się do odwołanego spotkania polityków z końca zeszłego roku.

– Mówię do pana, panie redaktorze, Władimir Putin to zbrodniarz, rozumie pan redaktor? Do widzenia – odparł prezydent i zakończył rozmowę.

Cienkowska: Nie rozumiem, jak pan prezydent mógł się w ten sposób zachować

Sytuację skomentowała we wtorek na antenie TVN24 minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska

– Byłam absolutnie zszokowana. Nie rozumiem, jak pan prezydent mógł się w ten sposób zachować – powiedziała polityk Polski 2050.

Cienkowska stwierdziła, że nie rozumie "jego wsparcia Orbana na Węgrzech". – Nie rozumiem dlaczego wspiera jednego z szefów państw, które jest otwarcie prorosyjski. Nie rozumiem, dlaczego go wspiera w kampanii, nie rozumiem tej polityki – mówiła minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Kulisy rozłamu w Polsce 2050. Minister zabrała głos

Marta Cienkowska odniosła się również do rozłamu w jej macierzystym ugrupowaniu.

– Po prostu jestem rozczarowana może tym, co się wydarzyło. Bo jakby oni wybrali swoją drogę, rozumiem to. Każdy ma do tego prawo, natomiast nie ukrywam, że my z częścią tych osób budowaliśmy stowarzyszenie Polska 2050, bo my zapominamy o tym, że my partią polityczną to naprawdę nie jesteśmy długo – powiedziała Cienkowska.

– My byliśmy ruchem społecznym, obywatelskim, który wszedł do polityki po to, żeby zmienić Polskę i udało mu się to skutecznie. Dzięki Polsce 2050, dzięki Trzeciej Drodze, tak naprawdę nie mamy teraz trzeciej kadencji PiS-u i to jest prawda, to jest fakt – dodała.

