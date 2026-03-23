Spotkanie za zamkniętymi drzwiami. Nawrocki i Orban rozmawiali ponad godzinę

Jak donoszą media, rozmowa w siedzibie węgierskiego rządu trwała ponad godzinę i odbyła się bez udziału mediów.

Karol Nawrocki w Budapeszcie

Wizyta była oficjalnie związana z obchodami Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej oraz spotkaniem z prezydentem Węgier Tamásem Sulyokiem. Jednocześnie zapowiadane rozmowy z premierem Viktorem Orbanem już na kilka dni przed wizytą stały się przedmiotem ostrego sporu politycznego w Polsce. Informacje o tym, że celem wizyty może być wsparcie kampanii wyborczej premiera Węgier, pojawiły się m.in. w doniesieniach dziennikarza VSquare Project Szabolcsa Panyiego.

Tezę tę publicznie powtórzył m.in. minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który stwierdził, że prezydent "będzie w Budapeszcie, aby wesprzeć w kampanii wyborczej Viktora Orbana". Potem do sprawy odniósł się także premier Donald Tusk, który – łącząc wizytę z wydarzeniami środowisk określanych jako prorosyjskie – mówił o "fatalnym błędzie" i "potwierdzeniu groźnej strategii osłabiania Unii Europejskiej i wzmacniania Putina". Jeszcze ostrzejszy ton przyjął ponowie szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, który oprócz zarzutów dotyczących wsparcia kampanii wskazywał na politykę Węgier wobec Rosji i Ukrainy, pytając publicznie: "Czy tego życzy Pan Polsce?". Także w dniu spotkania opublikował w serwisie X wpis: "Powiedz mi jakich masz przyjaciół, a powiem ci kim jesteś".

twitter

Kancelaria prezydenta: Wizyta wynika z corocznych obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

Tymczasem przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP konsekwentnie podkreślali, że wizyta ma charakter oficjalny i wynika z corocznych obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej w KPRP Marcin Przydacz zaznaczał, że prezydent "nie planuje udziału w żadnym tego typu spotkaniu", odnosząc się do pojawiających się sugestii o jego obecności na wydarzeniach politycznych w Budapeszcie. Jednocześnie zarzucił premierowi Polski rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji.

