Zniszczone komisariaty w Niemczech. Policjanci mają dość

Mundurowi wskazują na przeciekające sufity, zniszczoną infrastrukturę i przestarzałe budynki.

Jak powiedział w rozmowie z dziennikiem "Rheinische Post" Andreas Rosskopf, przewodniczący GdP ds. policji federalnej, "można z całą pewnością stwierdzić, że praktycznie co trzeci komisariat boryka się ze znacznymi usterkami lub znajduje się w stanie ruiny".

Policjant wskazał, że brakuje biur, zakwaterowania dla mundurowych oraz miejsc parkingowych dla pracowników. – To niedopuszczalne, że tutaj, w Niemczech, mówi się o nowoczesnej architekturze bezpieczeństwa, podczas gdy w tym samym czasie funkcjonariusze policji stawiają wiadra pod cieknącymi sufitami lub są zmuszeni wykonywać swoje obowiązki w całkowicie przestarzałych budynkach – mówił Andreas Rosskopf. Przewodniczący GdP ds. policji federalnej podkreśla, że remonty były wielokrotnie przekładane, co tylko potęgowało frustrację policjantów.

Deutsche Welle podaje, że związkowcy domagają się przeznaczenia środków finansowych na remonty, nowe inwestycje budowlane, a także poprawę warunków zakwaterowania dla funkcjonariuszy. Jak zaznaczył Rosskopf, "nowoczesna policja federalna wymaga nowoczesnej infrastruktury". Funkcjonariusz podkreślił, iż nie jest to "żądanie luksusu, lecz kwestia szacunku, motywacji, a ostatecznie – bezpieczeństwa publicznego".

Niemiecka policja skarży się na imigrantów

Wpuszczanie na masową skalę imigrantów z państw arabskich nie pozostaje bez wpływu na bezpieczeństwo w kraju wpuszczającym. W Berlinie policja otwarcie wyraża frustrację z powodu codziennych walk imigranckich gangów.

W Berlinie niemal codziennie dochodzi do strzelanin pomiędzy członkami imigranckich gangów. Wśród przybyszów powstają również "gangi młodzieżowe". Jak informował w marcu br. portal Remix News, policjanci mają być coraz bardziej sfrustrowani nie tylko ciągle rosnącą imigrancką przestępczością, ale także zachowaniem polityków. Po zastrzeleniu w poniedziałek wieczorem w dzielnicy Schöneberg 38-letniego mężczyzny, rzecznik Niemieckiego Związku Policji Benjamin Jendro zaapelował na X: "Byłoby miło, gdyby politycy w końcu coś zrobili".

W 2025 roku w Berlinie odnotowano rekordową liczbę strzelanin. Z policyjnej statystyki wynika, że liczba zanotowanych przestępstw związanych z bronią palną – przypadków, w których padła groźba użycia broni lub faktycznie została ona użyta – wzrosła do rekordowych 1119. Stanowi wzrost o 68 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

