Oto, co Polacy sądzą o Tusku i jego rządzie. Sondaż nie pozostawia złudzeń

Centrum Badania Opinii Publicznej zaprezentowało wyniki badań dotyczące poparcia dla rządu Koalicji 15 października. Wynika z nich, że 39 proc. respondentów nie popiera obecnej ekipy rządzącej. Poparcie deklaruje 35 proc. ankietowanych, a 22 proc. ma obojętny stosunek do rządu.

Z kolei na pytanie o ocenę wyników działalności rządu, 40 proc. ankietowanych odpowiedziało pozytywnie. Negatywną ocenę wystawiło Tuskowi 47 proc. Zdania w tej sprawie nie ma zaś 13 proc. badanych.

CBOS zapytał również o to, ilu Polaków wyraża zadowolenie z faktu, że na czele rządu stoi Donald Tusk. Tylko 37 proc. ankietowanych pozytywnie oceniło ten fakt. 49 proc. pytanych było niezadowolonych z faktu, że lider KO jest premierem. Zdania w tej sprawie nie ma 14 proc. respondentów.

48 proc. ankietowanych uważa, że polityka obecnego rządu nie stwarza szans poprawy sytuacji gospodarczej, odmiennego zdania jest 39 proc. 13 proc. badanych odpowiedziało, że „trudno powiedzieć”.

Badanie zrealizowano w dniach od 9-19 kwietnia 2026 roku na próbie liczącej 944 osoby (w tym: 58,9 proc. metodą CAPI, 22,5 proc. – CATI i 18,6 proc. – CAWI).

PiS dogania KO

Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu" przeprowadził nowy sondaż wyborczy.

Wynika z niego, że na Koalicję Obywatelską chce zagłosować 32,97 proc. ankietowanych. To spadek poparcia o prawie 3 pkt proc. – dokładnie o 2,78 pkt proc.

Drugie miejsce w sondażu zajmuje PiS. Na partię Jarosława Kaczyńskiego zagłosować chce 29 proc. Polaków. Oznacza to wzrost o 1,72 pkt. proc.

Politolog, prof. Kazimierz Kik, komentując wyniki sondażu, ocenił w rozmowie z "Super Expressem", że "zapewne na wynik KO wpłynęła sytuacja w ochronie zdrowia, natomiast wzrost poparcia dla PiS może być »efektem Czarnka«, czyli działalnością kandydata PiS na premiera".

Czytaj też:

Wilk porażony "paplaniną" Tuska: Zagrożenie dla sojuszy i bezpieczeństwaCzytaj też:

Tusk rozmawiał z von der Leyen ws. SAFE. Nie przekonał jej do kluczowego rozwiązania