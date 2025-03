Kamiński i Wąsik odmówili stawienia się przed komisją ds. Pegasusa

Na wtorek zaplanowano przesłuchanie byłego ministra i byłego wiceministra spraw wewnętrznych i administracji. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik w wydanych oświadczeniach przekazali jednak, że nie stawią się przed obliczem gremium, argumentując, że komisja jest nielegalna.

"Oświadczam, że nie stawię się na wezwanie na dzisiejsze przesłuchanie «komisji» ds. Pegasusa. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, «komisja» działa nielegalnie, co zwalnia mnie z obowiązku stawiennictwa. Jednocześnie uważam, że prace «komisji» i postawa jej członków uchybiają godności polskiego Sejmu. Skutkiem jej działalności jest paraliż pracy operacyjnej polskich służb specjalnych. Faktycznym celem jest zapewnienie bezkarności niektórym politykom dopuszczającym się poważnych przestępstw korupcyjnych" – napisał na swoim koncie na platformie X były wiceszef MSWiA. Wąsik dodał, że z wyżej wymienionych powodów nie zamierza brać udziału w "maskaradzie".

twitter

Podobne oświadczenie złożył Mariusz Kamiński.

"Odmawiam udziału w posiedzeniu tzw. Komisji Śledczej ds. Pegasusa w dniu 4 marca 2025 roku. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 10 września 2024 r. jasno wskazuje, że ta «komisja» działa nielegalnie w warunkach deliktu konstytucyjnego. Złożyłem pismo do Szymona Hołowni informujące o mojej decyzji, wzywając go do jak najszybszego przywrócenia powagi w polskim parlamencie i dbałości o zasady ustrojowe" – napisał były minister.

twitter

Kara dla Wąsika

W reakcji na niestawienie się Wąsika przed komisją, jej członkowie jednomyślnie przegłosowali wniosek do sądu o nałożenie na niego maksymalnej kary 3 tysięcy złotych. Wyznaczono także nowy termin przesłuchania europosła PiS. W przypadku Kamińskiego, którego przesłuchanie zaplanowano na 12.30, komisja najprawdopodobniej podejmie podobną decyzję.

Czytaj też:

Wniosek o areszt dla Ziobry. "Rząd potrzebuje tematu zastępczego"Czytaj też:

"Pojawiłem się celowo w TV Republika". Ziobro wraca do sprawy zatrzymania go przez policję