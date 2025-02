"Pojawiłem się celowo w TV Republika". Ziobro wraca do sprawy zatrzymania go przez policję

Zbigniew Ziobro ponownie odniósł się do wydarzeń z 31 stycznia, kiedy został zatrzymany przez policję po tym, jak udzielił wywiadu w TV Republika. Zgodnie z decyzją sądu miał on zostać doprowadzony na posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa, która rozpoczęła obrady o godzinie 10:30.

Kiedy Ziobro w asyście policji był przewożony do Sejmu, komisja przegłosowała wniosek o karę porządkową w postaci 30-dniowego aresztu dla świadka i zakończyła posiedzenie. Były szef MS dotarł do sali posiedzeń komisji przed godziną 11:00.

Jak tłumaczył w piątek Ziobro, pojawienie się na antenie TV Republiki było celowe i miało pokazać, że nie legitymizuje działalności komisji, ale jednocześnie chce przestrzegać prawa.

– Chciałem […] i to zrobiłem, dać wyraz temu, że podporządkuję się decyzji o zastosowaniu przymusu wobec mnie, bo ona mnie zwalnia wtedy z odpowiedzialności legalizowania nielegalnych działań komisji ds. Pegasusa. Dlatego pojawiłem się celowo w Telewizji Republika, w miejscu publicznym, by pokazać policji "halo, tu jestem, możecie przyjechać, poddam się czynnościom, możecie mnie zawieźć do Sejmu – powiedział Ziobro podczas konferencji prasowej.

Ziobro uderza w prokuraturę

Dalej polityk PiS mówił o nielegalnych działaniach prokuratury i wskazywał, że stała się ona narzędziem realizowania politycznej woli Koalicji Obywatelskiej.

– Jeśli działania prokuratury są apartyjne, zgodne z prawem, to Donald Tusk jest Marilyn Monroe, równie dobrze tak można powiedzieć. Jeśli Donald Tusk […] tak zdefiniuje swą własną tożsamość, to jest to tak samo prawdziwe, jak twierdzenie, że prokuratura pod jego nadzorem […] działa w sposób legalny, niepartyjny i chodzi tylko wyłącznie o prawo i egzekwowanie odpowiedzialności karnej – ocenił.

