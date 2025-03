Wniosek o areszt dla Ziobry. "Rząd potrzebuje tematu zastępczego"

Na profilu Suwerennej Polski, obecnie wchodzącej w skład Prawa i Sprawiedliwości opublikowano spot dotyczący wniosku o areszt dla Zbigniewa Ziobry.

"Rząd potrzebuje tematu zastępczego"

– Szokujące, tak niszczą opozycję w Polsce. Banda Tuska chce wsadzić do więzienia ministra Zbigniewa Ziobro za to, że nielegalna komisja uciekła przed przesłuchaniem – mówi lektor. – Mimo, że został skutecznie doprowadzony na przesłuchanie, to przetrzymali go w garażu Sejmu i przegłosowali wniosek o areszt. Najbardziej leniwy rząd w historii Polski potrzebuje tematu zastępczego – mówi dalej.

W nagraniu jest mowa, że Straż Marszałkowska zablokowała Zbigniewowi Ziobrze możliwość dotarcia na posiedzenie komisji ds. Pegasusa.

– W czasie, gdy drożyzna drenuje portfele Polaków, oni jedyne co robią, to niszczą opozycję. Im nigdy nie chodziło o prawdę, tylko o polityczną zemstę – mówi lektor. – Czy naprawdę chcecie, żeby rządzili wami ludzie chorzy z nienawiści? – to pytanie stawia na końcu spotu.

Wniosek o areszt dla Ziobry

Chodzi o wydarzenia z 31 stycznia, kiedy Ziobro został zatrzymany przez policję. Zgodnie z decyzją sądu miał on zostać doprowadzony na posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa, która rozpoczęła obrady o godzinie 10:30.

Kiedy Ziobro w asyście policji był przewożony z Telewizji Republika do Sejmu, komisja przegłosowała wniosek o karę porządkową w postaci 30-dniowego aresztu dla świadka i zakończyła posiedzenie. Były szef MS dotarł do sali posiedzeń komisji przed godziną 11:00.

Jak tłumaczył w piątek Ziobro, pojawienie się na antenie TV Republiki było celowe i miało pokazać, że nie legitymizuje działalności komisji, ale jednocześnie chce przestrzegać prawa.

