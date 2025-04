Rekordowa liczba chrztów w Wielkiej Brytanii. Większość to młodzi mężczyźni

Wielkanoc 2025 roku będzie wyjątkowym czasem dla Kościoła katolickiego w Wielkiej Brytanii. W diecezjach na terenie całego kraju trwają intensywne przygotowania do uroczystości Wigilii Paschalnej, podczas której setki dorosłych katechumenów po raz pierwszy staną przy chrzcielnicach. Tegoroczne dane wskazują na rekordowy wzrost liczby osób pragnących przyjąć sakrament chrztu — wśród nich dominują młodzi mężczyźni.

Wielu Brytyjczyków wraca do Kościoła

Tendencja, którą od dłuższego czasu obserwowano we Francji, zaczyna być wyraźnie widoczna także po drugiej stronie kanału La Manche. Jak donosi brytyjski portal Catholic Herald, "tysiące osób w Zjednoczonym Królestwie ma zostać włączonych do Kościoła katolickiego tej Wielkanocy". Wiele diecezji odnotowuje bezprecedensowe zainteresowanie pierwszym z sakramentów.

W samej archidiecezji Westminsterskiej do Kościoła ma zostać przyjętych aż 500 osób — z czego połowa to nieochrzczeni wcześniej katechumeni. Oznacza to wzrost o 25 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Diecezje zyskują wiernych

Równie imponujące dane napływają z diecezji Southwark, która w najbliższą Wielkanoc zyska 450 nowych wiernych — najwięcej od dziesięciu lat. Z kolei w diecezji Cardiff-Menevia liczba konwertytów uległa podwojeniu. Jak podkreśla arcybiskup Mark O’Toole, wielu z nich to młodzi mężczyźni, których decyzje o wstąpieniu do Kościoła są "spójne i koherentne".

– Jest poczucie moralnego chaosu i braku sensu we współczesnym społeczeństwie. Jeśli ludzie znajdują coś, co ma sens, wskazuje znaczenie oraz daje wspólnotę, co czyni Kościół katolicki, przyciąga ich to i sądzę, że to szczególnie sprawdza się w przypadku młodych mężczyzn – skomentował hierarcha.

Wzrost liczby dorosłych kandydatów do chrztu to dla Kościoła katolickiego w Wielkiej Brytanii znaczący sygnał. W czasach narastającej sekularyzacji i kryzysu duchowego, coraz więcej osób szuka odpowiedzi i sensu właśnie we wspólnocie wiary.

