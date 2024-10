Kto najlepiej sprawdził się w czasie powodzi? Polacy ocenili polityków

O to, jak poszczególni przedstawiciele władzy poradzili sobie w sytuacji powodziowej zapytała Polaków pracowni United Surveys w badaniu przeprowadzonym na zlecenie RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Respondenci mieli za zadanie ocenić: premiera Donalda Tuska, marszałka Sejmu Szymona Hołownię, wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz prezydenta Andrzeja Dudę. Okazuje się, że wszyscy wymienieni spisali się średnio. "Żaden z nich nie rzucił nas na kolana swoim zaangażowaniem, żaden również nie zirytował Polaków, tak by znalazło to swoje odbicie w sondażu" – czytamy.

Sondaż: Który polityk najlepiej sprawdził się w czasie powodzi?

I tak, minimalnym zwycięzcą w badaniu został Władysław Kosiniak-Kamysz, którego działania zyskały aprobatę 53,1 proc. badanych (43,7 proc. – "raczej dobrze", 11,4 proc. – "zdecydowanie dobrze").

Tuż za szefem MON znalazł się premier Donald Tusk z wynikiem pozytywnym 51,1 proc. (32,1 proc. – "raczej dobrze", 19 proc. – "zdecydowanie dobrze"). Na kolejnym miejscu uplasował się prezydent Andrzej Duda, który zasłużył na uznanie według 44,9 proc. ankietowanych (40,2 proc. – "raczej dobrze", 4,7 proc. – zdecydowanie dobrze").

Słaby wynik Hołowni

RMF FM zwraca uwagę na wynik, który uzyskał marszałek Sejmu. "Wyniki badania mogą mieć jednak znaczenie, bo jasno pokazują, że polityk powinien być widoczny w sytuacjach kryzysowych. Najlepszym tego przykładem jest rezultat, który uzyskał marszałek Szymon Hołownia, oceniony w sondażu najniżej spośród czterech najważniejszych ludzi w państwie" – czytamy. Jego działania "raczej dobrze" oceniło 29,1 proc. respondentów, zaś "zdecydowanie dobrze" – 8,6 proc. Oznacza to, że lider Polski 2050 pozytywnie ocenia zaledwie 1/3 pytanych.

Według rozgłośni, nie chodzi o to, że marszałek został oceniony jednoznacznie negatywnie, ale że Polacy nie wiedzieli, w jaki sposób w ogóle można go ocenić. Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało tu bowiem aż 35 proc. badanych.

Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys w dniach 27-29 września 2024 roku, metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI/CATI).

Czytaj też:

Zielińska oskarża PiS: Na powódź można było się lepiej przygotowaćCzytaj też:

Najnowszy sondaż partyjny. Oto jak chcą głosować PolacyCzytaj też:

Afera bobrowa. Jak uratować wizerunek Donalda Tuska?