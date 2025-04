Nagranie z Wielunia. TV Republika: Ludzie Trzaskowskiego zaatakowali dziennikarza

Na spotkaniu z Rafałem Trzaskowskim w Wieluniu zjawił się dziennikarz TV Republika Janusz Życzkowski. Z jego relacji, do której załączono nagranie, wynika, że w momencie, gdy chciał zadać prezydentowi Warszawy pytanie, osoby z jego otoczenia użyły wobec niego siły fizycznej. Polityk zmierzał wówczas do samochodu.

"Ochroniarze fizycznie napadli na dziennikarza" Telewizji Republika

Telewizja Republika opublikowała na swoim koncie na X nagranie, na którym widać bardzo niepokojącą sytuację z udziałem dziennikarza stacji. Chodzi o potraktowanie go przez ochroniarzy kandydata KO w wyborach prezydenckich Rafała Trzaskowskiego lub jakieś inne osoby z jego otoczenia. Opublikowane nagranie nie rozstrzyga jednoznacznie tej kwestii.

Dziennikarz stacji Michał Rachoń tak zrelacjonował zajście: "Po zadaniu pytania o powody blokowania udziału Telewizji Republika w #DebataTrzaskowskiego w Końskich ochroniarze Trzaskowskiego fizycznie napadli na dziennikarza naszej stacji Janusza Życzkowskiego".

Trzaskowski "nie reagował na jawną przemoc"

"Zniszczony sprzęt, okulary i ogólne poturbowanie. Tak potraktowała mnie we Wieluniu ochrona Rafała Trzaskowskiego. Wszystko dlatego, że chciałem zadać pytanie o udział kandydata w debatach Republika TV i w Końskich. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej nie zareagował na jawną przemoc i zwyczajnie uciekł"– czytamy z kolei na profilu dziennikarza.

Nagranie jest dostępne w sieci. Sytuacja wygląda niebezpiecznie. Dziennikarz krzyczy do osób otaczających kandydata, prawdopodobnie ochroniarzy "proszę mnie nie pchać" i kilkukrotnie prosi Trzaskowskiego o reakcję, na co słyszy, żeby na niego nie pluł. Słychać, jak ktoś z otoczenia polityka mówi, że to dziennikarz jest agresywny i on zaatakował. W pewnym momencie słychać też krzyk "wynocha stąd".

twitterCzytaj też:

Sąd odebrał koncesję na nadawanie dla Telewizji Republika oraz wPolsce24