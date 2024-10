59,8 proc. zamiast 60,1 proc., czyli jak Tusk nie sprząta po Morawieckim

Bo ja o tym – jak o niczym innym – po prostu marzę! Ba, o niczym innym nie marzę tak bardzo, jak właśnie o tym. Ale tego się, niestety – niestety dla wszystkich Polaków – po prostu napisać nie da, bo byłoby to niezgodne z prawdą.

Albowiem rozdawnictwo pieniędzy podatników, z taką mocą rozhuśtane przez rządy Morawieckiego, że wkrótce – i to już za rok – doprowadzi ono Polskę do długu publicznego w wysokości do niemal 60 proc. PKB, nie zostało w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 w żadnym – nawet w najmniejszym – stopniu ograniczone. A wręcz przeciwnie.