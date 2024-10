Izrael: Mieszkańcy mogą już wyjść ze schronów

Siły Zbrojne Izraela przekazały, że zagrożenie ze strony Iranu "na razie ustało". Służby ratunkowe podały, że w wyniku ostrzału rakietowego dwie osoby zostały "lekko ranne".

Armia izraelska powiadomiła, że mieszkańcy we wszystkich częściach kraju mogą już wyjść ze schronów.

Atak Iranu na Izrael

We wtorek wieczorem Iran wystrzelił rakiety w kierunku Izraela. W kraju rozbrzmiały syreny alarmowe, a wszyscy cywile byli wezwani do ucieczki do najbliższych schronów. Izraelskie wojska uruchomiły systemy przeciwrakietowe dalekiego zasięgu Arrow-2 i Arrow-3. Rozgłośnia radiowa armii izraelskiej poinformowała, że wystrzelonych zostało niemal 200 rakiet. Gazeta "Israel Hayom" przekazała, że Iran wystrzelił ponad 100 pocisków balistycznych i manewrujących, których celem były obiekty wojskowe. Portal Suppressed News relacjonował, że w sumie Iran wystrzelił w kierunku Izraela ponad 400 pocisków i dronów. Z kolei według dziennika "Jerusalem Post", liczba ta wynosiła około 500. Wiadomo, że część pocisków przedarła się przez system obrony przeciwlotniczej Żelazna Kopuła i dotarła do celu.

Joe Biden nakazał armii Stanów Zjednoczonych pomóc Izraelowi zestrzelić irańskie rakiety. Prezydent USA i wiceprezydent Kamala Harris na bieżąco monitorują sytuację na Bliskim Wschodzie – przekazał w komunikacie Biały Dom.

"Prezydent Joe Biden i wiceprezydent Kamala Harris monitorują z Białego Domu irański atak na Izrael i otrzymują regularne aktualizacje od swojego zespołu do spraw bezpieczeństwa narodowego. Prezydent nakazał armii USA udzielenie wsparcia Izraelowi w obronie przed atakami irańskimi i zestrzelenie rakiet wymierzonych w Izrael" – czytamy.

"W odpowiedzi na śmierć męczenników zaatakowaliśmy serce okupowanych terytoriów" – oświadczył Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, czyli jedna z dwóch gałęzi irańskich sił zbrojnych. "Jeśli syjonistyczny reżim zareaguje na działania Iranu, spotka się z miażdżącymi atakami" – dodano.

