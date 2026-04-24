U premiera Izraela wykryto nowotwór złośliwy. Netanjahu utajnił raport

76-letni Netanjahu poinformował, że podczas rutynowego badania kontrolnego lekarze wykryli u niego wczesne stadium nowotworu złośliwego. Dodał, że "celowane leczenie" usunęło "problem" i nie pozostawiło po nim śladu – podaje Reuters.
Według raportu medycznego, który poza tym wskazuje na dobry stan zdrowia premiera, Netanjahu był leczony radioterapią z powodu raka prostaty we wczesnym stadium rozwoju. Ani raport medyczny, ani sam Netanjahu nie podali, kiedy nastąpiło liczenie.
Publikacja raportu opóźniona z powodu wojny z Iranem
Szef izraelskiego rządu przekazał także, że opóźnił publikację raportu o swoim stanie zdrowia o dwa miesiące, aby zapobiec szerzeniu przez Iran "fałszywej propagandy przeciwko Izraelowi".
Reuters przypomina, że w marcu, podczas walk z Iranem, w mediach społecznościowych i irańskich mediach państwowych krążyły pogłoski o rzekomej śmierci Netanjahu. W odpowiedzi premier Izraela nagrał film z wizyty w jerozolimskiej kawiarni, aby obalić te doniesienia.
Netanjahu przeszedł operację prostaty w 2024 r. po zdiagnozowaniu u niego infekcji dróg moczowych w wyniku łagodnego przerostu prostaty. W 2023 r. wszczepiono mu rozrusznik serca.
Nakaz aresztowania Netanjahu i proces korupcyjny
W 2024 r. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania Netanjahu. Został oskarżony o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości w związku z wojną w Strefie Gazy, która wybuchła po ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 r.
W 2020 r. rozpoczął się proces korupcyjny Netanjahu, który obejmuje trzy sprawy karne. Zarzuty dotyczą oszustwa i nadużycia urzędu, w jednej także przekupstwa. Sprawa ma charakter bezprecedensowy, ponieważ to pierwszy raz, kiedy przed sądem staje urzędujący premier Izraela. Netanjahu nie przyznaje się do winy.
Prezydent USA Donald Trump w październiku 2025 r. zwrócił się z apelem do prezydenta Izraela Izaaka Herzoga o ułaskawienie Netanjahu.
