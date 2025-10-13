Netanjahu ułaskawiony? Trump zwrócił się do prezydenta Izraela

Donald Trump przemawiał w poniedziałek w izraelskim parlamencie, Knesecie, z okazji zawarcia porozumienia pokojowego w Strefie Gazy i wypuszczenia izraelskich zakładników, przetrzymywanych w Strefie Gazy od ponad dwóch lat.

To realizacja pierwszej fazy 20-punktowego planu pokojowego Trumpa dla Strefy Gazy, który został zatwierdzony w zeszłym tygodniu przez Hamas i Izrael, po negocjacjach prowadzonych w Egipcie.

Kolejne zapisy porozumienia obejmują m.in. złożenie broni przez Hamas, przekazanie przez niego władzy tymczasowej administracji palestyńskiej pod nadzorem międzynarodowym, a także odbudowę Strefy.

Trump wzywa prezydenta Izraela do ułaskawienia Netanjahu

Podczas swojego wystąpienia w Knesecie amerykański przywódca zwrócił się do prezydenta Izraela Izaaka Herzoga i powiedział, że "ma pomysł". Zachęcał go do ułaskawienia premiera Benjamina Netanjahu w związku z zarzutami o korupcję.

– Cygara i szampan? Kogo to, do cholery, obchodzi? – stwierdził Trump, odnosząc się do sprawy, w której izraelski premier jest oskarżony o przyjmowanie upominków w postaci cygar i szampana o wartości 200 tys. dolarów.

To nie pierwszy raz, gdy prezydent Ameryki publicznie stanął w obronie Netanjahu. W czerwcu br. Trump napisał w swoim serwisie Truth Social, że "to USA ocaliły Izrael i teraz to USA ocalą Bibiego Netanjuahu". Zaapelował jednocześnie o unieważnienie toczącego się wobec izraelskiego premiera procesu korupcyjnego.

Co wiadomo o procesie korupcyjnym izraelskiego premiera?

Proces Benjamina Netanjahu rozpoczął się w maju 2020 r. i obejmuje trzy sprawy karne. Zarzuty dotyczą oszustwa i nadużycia urzędu, w jednej także przekupstwa. Proces ma charakter bezprecedensowy, ponieważ to pierwszy raz, kiedy przed sądem staje urzędujący premier Izraela. Netanjahu nie przyznaje się do winy.