Nieoficjalnie: Najwyższy przywódca Iranu jest nieprzytomny, w ciężkim stanie

O "poważnym stanie zdrowia" Chameneiego poinformował we wtorek (7 kwietnia) brytyjski dziennik "The Times", powołując się na notatkę dyplomatyczną, która powstała w oparciu o amerykańskie i izraelskie dane wywiadowcze.

"Możtaba Chamenei jest leczony w Kom w ciężkim stanie, niezdolny do udziału w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji" – napisano w raporcie.

Kom to miasto w środkowym Iranie, stolica ostanu Kom, położone u podnóża gór Kuh-e Rud, na zachód od słonego jeziora Namak, nad rzeką Kom. Jest ósmym miastem Iranu pod względem ludności i drugim po Meszhedzie najważniejszym świętym miastem szyitów.

Według najnowszych informacji, amerykańskie i izraelskie agencje wywiadowcze od jakiegoś czasu znają miejsce pobytu najwyższego przywódcy Iranu. Wcześniej pojawiły się doniesienia, że Modżtaba przeszedł udaną operację w Moskwie.

Nowy najwyższy przywódca Iranu nie pokazuje się publicznie

Nowego najwyższego przywódcę Iranu wybrano 8 marca po tym, jak ajatollah Ali Chamenei zginął w izraelskim ataku pierwszego dnia wojny (28 lutego).

W drugiej połowie marca Modżtaba miał odrzucić propozycję zawieszenia broni w wojnie z USA, przekazaną mu przez pośredników. Uznał że "nie jest to właściwy czas na pokój, dopóki Stany Zjednoczone i Izrael nie zostaną rzucone na kolana, nie zaakceptują porażki i nie wypłacą odszkodowań".

Według doniesień amerykańskiej prasy, prezydent USA Donald Trump powiedział swoim współpracownikom, że jest gotów poprzeć zamach na nowego przywódcę Iranu, jeśli ten nie pójdzie na ustępstwa, w szczególności dotyczące zakończenia irańskiego programu nuklearnego.

Wcześniej Trump zażądał uczestnictwa w procedurze wyboru najwyższego przywódcy, za którą odpowiada 88-osobowe grono irańskich duchownych. Zagroził także zabiciem wszystkich potencjalnych liderów reżimu.

Modżtaba Chamenei "ranny i oszpecony"?

Szef Pentagonu Pete Hegseth powiedział w marcu, że nowy przywódca Iranu jest "ranny i prawdopodobnie oszpecony". Według katarskiego dziennika "Al-Jarida", Modżtaba został ciężko ranny w lewą nogę podczas nalotu na kompleks, w którym mieści się dom i biuro Najwyższego Przywódcy w Teheranie.

Iran miał tylko dwóch najwyższych przywódców od czasu rewolucji islamskiej w 1979 r. – Ruhollaha Chomeiniego i Alego Chameneiego.

Modżtaba Chamenei od początku objęcia nowej funkcji nie pokazał się publicznie, co tylko potęguje plotki o jego złym stanie zdrowia.

