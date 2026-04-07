Iran przekazał Pakistanowi odpowiedź na ultimatum Trumpa

O tym, że Iran przekazał Pakistanowi swoją odpowiedź na amerykańską ofertę zawieszenia broni, poinformowała irańska agencja IRNA, a za nią AFP, nie ujawniając jednak źródła ani treści propozycji Waszyngtonu.

"W odpowiedzi przedstawionej w dziesięciu punktach Iran odrzucił pomysł zawieszenia broni i podkreślił konieczność trwałego zakończenia konfliktu" – czytamy.

Ultimatum Trumpa. Najwyższy przywódca Iranu zabrał głos

Najwyższy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei oświadczył w niedzielę (5 kwietnia), że zamachy na irańskich dowódców i urzędników nie zmienią stanowiska Teheranu. Zapewnił, że śmierć dowódcy wywiadu Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) Madżida Chademiegonie nie wpłynie na "zwarty szyk" irańskiego wojska.

Prezydent USA Donald Trump potwierdził w poniedziałek (6 kwietnia), że we wtorek (7 kwietnia) upływa ostateczny termin zawarcia porozumienia przez Iran. Wcześniej Trump zagroził, że jeśli do tego czasu Teheran nie odblokuje Cieśniny Ormuz, USA zaatakują i zniszczą wszystkie elektrownie i mosty w Iranie "w jedną noc".

Przedłużane kilka razy ultimatum mija o godz. 2:00 w nocy z wtorku na środę czasu polskiego.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Cieśnina Ormuz zablokowana

Po rozpoczęciu 28 lutego amerykańsko-izraelskich ataków na Iran, Teheran skutecznie zablokował żeglugę w Cieśninie Ormuz, przez którą trafia na rynek około 20 proc. światowego wydobycia ropy naftowej i około 30 proc. skroplonego gazu ziemnego (LNG). Doprowadziło to do gwałtownego wzrostu światowych cen energii.

Według Trumpa, Stany Zjednoczone nie potrzebują tranzytu przez Cieśninę Ormuz, a przywrócenie żeglugi tym strategicznym szlakiem morskim powinno być obowiązkiem krajów, które wykorzystują ją do transportu ropy.

Wody Cieśniny Ormuz należą do Iranu i Omanu, ale na mocy Konwencji ONZ o prawie morza stanowią międzynarodowy szlak żeglugowy, który nie może być blokowany.

